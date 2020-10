Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den esnafa destek sözü

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kafe ve eğlence mekanlarının sahipleriyle bir araya geldi, sorunları, istek ve önerileri dinledi. Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu ve esnafın kalkınması amacıyla yapılabilecek her türlü çalışmayı desteklediklerini söyledi.

Isparta’da hizmet veren kafe işletmecileri ve eğlence sektörü temsilcileri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile bir araya geldi. Esnaf istek, öneri, taleplerini Başkan Başdeğirmen’e aktarırken, pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları dile getirdiler.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, toplantının geniş katılımla gerçekleşmesinden dolayı esnafa teşekkür etti. Başdeğirmen, “Bu tür toplantılar bizim için bir avantaj. Bizlerde bu toplantılarla sizden isteklerimizi, taleplerimizi belirtebiliyoruz. Arzu ettiğiniz her zaman bu toplantıları yaparız. Şunu bilin ki, Isparta Belediyesi olarak esnafımızın yanındayız. Hizmetlerimizde esnafımızı ön planda tutuyoruz. Esnafımızın daha iyi iş yapabilmesi, ticaretini geliştirebilmesi anlamında bize düşen vazife ne ise sizlerle her zaman paylaşmaya ve gereken çalışmayı da yapmaya hazırız” dedi.

Isparta Belediyesi olarak esnafa karşı hiçbir art niyet taşımadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ceza uygulamasından yana hiçbir zaman olmadıklarını belirterek, esnafında kurallara uyarak çalışmalarını devam ettirmesini istedi. Başdeğirmen, “Bizlerle yakın olun, bizlerle ilişkilerinizi koparmayın. Allah bol nasipler versin, en kısa sürede de içerisinden geçmiş olduğumuz pandemiden bizleri kurtarmayı nasip etsin” görüşlerinde bulundu.

Pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlardan bahseden ve taleplerini Başkan Başdeğirmen’e ileten esnaf, “Isparta Belediyesi çalışmıyor diyen ekmeksizlik etmiş olur. Şu ana kadar ki, tüm zamanları göz önüne aldığımızı düşünürsek, en iyi çalışan belediye bu dönemki belediye. Gayet güzel çalışıyor, halk takdir ediyor. Esnafın içerisinden çıkmış birisi olduğunuz için esnaf sizi daha çok seviyor. Buradaki arkadaşlar olarak bizler sizleri çok seviyoruz” ifadelerinde bulundu.

Görüşmelerin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafın taleplerini tek tek not alırken, belediye olarak yapılabilecekleri çalışmalarını gerçekleştireceklerini, diğer kurumlarla ilgili konularla da gerekli görüşmelerini yapacağını söyledi.

