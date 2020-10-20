Çalıntı araçla kaçarken, emniyet müdürlüğü önünde beton bariyere çarptı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, kontak anahtarı üzerinde olan hafif ticari aracı çalan zanlı, polisle girdiği kovalamaca sırasında emniyet müdürlüğü önündeki beton bariyere çarptı. Şüphelinin yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sanayi Mahallesi 3321 Sokak'ta, 17 Ekim günü yaşanan olayda, M.İ. adlı şüpheli, bir lokantanın önünde kontak anahtarı üzerinde park halinde bulunan 32 AAT 241 plakalı hafif ticari aracı çaldı. Araç sahibinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Çalıntı araç, Koçtepe köyü yolunda takibe alındı.

Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden otomobil, yan yolu kullanarak, Mehmet Tönge Mahallesi'nden Fatih Mahallesi istikametine ilerledi. Şüpheli, Isparta Emniyet Müdürlüğü önüne geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, müdürlük önündeki beton bariyere çarparak, durdu. M.İ., gözaltına alındı.

Şüphelinin çalıntı araçla kaçması ve kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın hızla kaçışı ve bariyerlere çarpma anı yer alıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-10-20 15:30:37



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