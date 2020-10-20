Davraz’ın zirvesi beyaza büründü

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Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi’nde zirveye ilk kar yağdı.



Akdeniz Bölgesi'nin incisi olarak adlandırılan Davraz Kayak Merkezi’nin zirvesi hafif yağan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. 2 bin 635 metre rakımlı Davraz Dağı’nın zirvesine yağan kar, kentte sevinçle karşılandı. Davraz’da kar yağışlarının devam etmesi durumunda kış turizm sezonunun bu yıl erken açılması bekleniyor.

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