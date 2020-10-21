Isparta'da muhtarın sokak yenileme talebini, belediye yerine getirdi

Isparta’da Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya, 2509 sokağın yeniden ele alınması konusunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e talepte bulundu. Talebi değerlendiren Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla, sokaktaki asfalt kaldırıldı, yerine küp taş döşemesi yapılarak, sağlıklaştırması gerçekleştirilecek.



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya’nın 2509 sokağın yeniden ele alınması talebini yerine getirdi. Sokakta incelemelerde bulunan Başdeğirmen, sokaktaki asfaltın kaldırılmasını, küp taş döşenmesini, kaldırımların da andazit ile kaplanması talimatını verdi.



Şükrü Başdeğirmen’in incelemelerinin hemen ardından ertesi gün sokakta çalışma başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sokaktaki asfalt kaldırıldı. Mahallesine talep ettiği hizmetin anında karşılık bulduğunu ve bundan dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya, “Başkanımıza sokaktaki eksikliklerimizi ve taleplerimizi ilettik. Kendileri de sağ olsun 24 saat geçmeden sokağımızı gelerek yerinde inceledi. Okulumuzun kanalizasyon sorunları vardı o giderilecek. Sağlık ocağımızın eksiklikleri vardı onlar yapılacak. Yenilenmesini talep ettiğimiz sokak, en merkezi sokak. Buradaki yapılan çalışmalarda bizi en çok gururlandıran çarşı merkezde yapılan hizmetin mahallemize gelmesi. Kenar mahalle ayrımı yapılmadan, şehir merkezinde yapılan çalışmanın aynısının Yenice’de de yapılması bizleri gururlandırıyor. Bu hizmet mahallemiz için önemliydi. Mahallemizin bir bölümünde siteleşme var diğer tarafta da eski yapılarımız var. Bu hizmetlerle Allah nasip ederse iki tarafı ortada buluşturacağız" dedi.

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