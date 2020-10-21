Eşiyle tartışıp, kendisini eve kilitledi (1)



Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da kimliği belirsiz bir kişi, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşiyle tartışıp, kendisini eve kilitledi. Olay yerine gelen polis ikna için çalışmalara başladı.

Isparta kent merkezindeki bir binada meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi hakkında uzaklaştırma kararı olan eşinin evine gitti. Henüz bilinmeyen nedenle eşiyle tartışan bu kişi daha sonra kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sevk edilirken, elinden hafif yaralanan kadın ise sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldü. Polis, kendisini eve kilitleyen kişiyi ikna etmek için çalışmalara başladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN

2020-10-21 18:10:09



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