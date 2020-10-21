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Eşiyle tartışıp, kendisini ve çocuğunu eve kilitledi; 3 saatte teslim oldu (2)- Yeniden

DHA

Eşiyle tartışıp, kendisini ve çocuğunu eve kilitledi; 3 saatte teslim oldu (2)- Yeniden


Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da İ.K., boşanma aşamasında olduğu eşi A.K.'nın evine geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan İ.K., aralarında çıkan tartışma sonrası eşini tabancayla elinden yaraladı. Daha sonra kendisini kızıyla eve kilitleyen İ.K., balkona çıkarak tabancayla intihar etme tehdidinde bulundu. Bir süre devam eden görüşmelerin ardından kızını polise teslim eden İ.K., yaklaşık 3 saat süren çabalar sonucunda ikna oldu. Elindeki tabancayı bırakan İ.K. polise teslim oldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Isparta kent merkezinde meydana geldi. İ.K., bir süredir ayrı yaşadığı eşi A.K.'nın oturduğu İstanbul Caddesi üzerindeki apartman dairesine gelerek, 67 yaşlarındaki kızı E.K. ile görüşmek istediğini söyledi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.K.'nın evine gelmesi sonrası A.K. durumu polise bildirdi. İddiaya göre bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Sonrasında İ.K. yanında getirdiği tabancayla A.K.'ye ateş ederek, elinden yaraladı. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İ.K., polisler eve geldiği sırada yaraladığı eşi A.K.'nın dışarı çıkmasına izin verdikten sonra yanına kızı E.K.'yı da alarak kendisini içeri kilitledi. A.K. çağrılan ambulansla tedavisi için hastaneye gönderildi.
'BABAMI ÖLDÜRMEYİN, GİDİN BURADAN'
Polise teslim olmak istemeyen İ.K., kızıyla birlikte balkona çıkarak, kendisini almaya geldikleri takdirde intihar edeceğini söyledi. İ.K. elindeki tabancayı başına ve göğsüne dayayarak, polis ekiplerini tehdit etti. Bu sırada kızı E.K. ise aşağıda bekleyen polislere, "Babamı öldürmeyin, gidin buradan" diye bağırırken, eline geçirdiği çeşitli maddeleri de attı. E.K. zaman zaman babasını teselli ederek, gözyaşlarını sildi. Babası kendi başına silah dayayıp, intihar edeceğini söylediği anlarda E.K. ise iki eliyle kulaklarını tıkayarak, "Baba ne olur yapma" diye feryat etti. Daha önce Isparta Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif de iknacı polis olarak olay yerine geldi. Ayhan Zarif'in bir süre görüştüğü İ.K., yoğun ikna çabaları sonunda kızını Çocuk Şube Müdürlüğü polislerine teslim etmeye ikna oldu.
'BENİM ANNEMBABAM YOK, HER ŞEYİM SENSİN'
Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, daha sonra İ.K.'yı bulunduğu daireye girmesine izin vermeyi kabul ettirdi. İkna çabaları daha sonra balkonda devam etti. Eşinin kendisini affetmeyeceğini, hapse girip cezaevinde çocuklarını göremeden, ceza çekeceğini söyleyen İ.K., tabancayı göğsüne dayayıp, hastanede tedavi gören A.K.'yı da cep telefonuyla görüntülü arayarak, intiharı gerçekleştireceğini söyledi. Bunun üzerine gergin dakikalar yaşanmaya başladı. İ.K.'nın olay yerinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen erkek kardeşi ise "Benim annembabam yok. Her şeyim sensin. Beni böyle mi bırakıp gideceksin? İşin kolayına kaçıyorsun" diyerek ikna etmeye çalıştı. 
EŞİ SÖZ VERİNCE VAZGEÇTİ
Balkonda devam eden görüşmeler sırasında Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, A.K.'yı telefonla arayıp, "Eşini affedeceğine söz ver. Ben İ.K.'yı alıp yanına getireceğim. Beraber oturup konuşacağız. Söz veriyor musun?" dedi. A.K.'nın teklifi kabul etmesinin ardından İ.K. saat 19.00 sıralarında elindeki tabancayı Emniyet Müdürü Zarif'e teslim ederek, yaklaşık 3 saat süren eylemini sonlandırdı. Olayı takip eden kalabalığın alkışları arasında bulunduğu yerden indirilen İ.K., daha sonra Emniyet Müdürü Ayhan Zarif'in aracına bindirilerek, hastaneye götürüldü. 
BOŞANMA AŞAMASINDALAR
3 çocuk sahibi olan İ.K. ve A.K. çiftinin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Uzaklaştırma kararı verilen İ.K.'nın eve gelmesi üzerine A.K.'nın KADEM üzerinden polise ihbarda bulunduğu anlaşıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2020-10-21 20:55:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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