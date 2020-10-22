Isparta’da Kovid-19 vakalarının arttığı beldede kahvehaneler kapatıldı

Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde korona virüs (Covid19) vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin artması nedeniyle kahvehaneler geçici süreyle kapatıldı.



Senirkent İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Büyükkabaca beldesinde pozitif vaka ve temaslı sayısının artması sebebiyle korona virüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla yeni ek tedbirler aldı. Konuyla ilgili Senirkent Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Büyükkabaca kasabasında kahvehane ve kıraathanelerde müşterilerin işletme içinde ve dışında oturmaları, müşterilere hizmet sunumunun ikinci bir karara kadar yasaklanmasına, Büyükkabaca kasabasında pastaneler, fırınlar, unlu mamül satışı yapan vb. yerler satışlarına devam edecek fakat müşteriler işletme içinde ve dışında oturmayacak, işletmelerde müşterilere hizmet sunumu yapılmamasına karar verilmiştir” denildi.

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