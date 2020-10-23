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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorkuncak Köyü lavantalarla cazibe merkezi haline getirilecek

İHA

Sorkuncak Köyü lavantalarla cazibe merkezi haline getirilecek

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, yeni turizm merkezleri oluşturma çalışmaları kapsamında, Eğirdir ilçesi başta olmak üzere Sorkuncak Köyünde dikimi gerçekleştirilen ve dikimi planlanan Lavanta Bahçelerinde incelemelerde bulundu.
Sorkuncak Köyünde geçtiğimiz yıllarda dikimi gerçekleştirilen 94 dekarlık lavanta bahçelerinde ve 30 dekar daha Lavanta dikimi planlanan alanlarda incelemelerde bulunan Kaymakam Çelik’e, Sorkuncak Köyü Muhtarı Muhammet Ali Ertürk, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani ve Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği personelleri eşlik etti.
Kaymakam Çelik, ileride Lavanta bahçeleri arasında oluşturulacak yürüyüş yolları ve manzara güzelliğinin altyapısı için Lavanta köklerinin arasında kalan kısımlardaki taşların toplatılması talimatını verdi.
Yaklaşık 50 bin kök lavanta dikimi 94 dekarlık alanda geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki günlerde Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 30 dekarlık bir alanda daha lavanta dikimi gerçekleştirilecek. Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta dikimi planlanan 30 dekarlık mevcut çalılık bölge köylüler ile işbirliği içerisinde temizleniyor.
Kaymakam Çelik, yapımı devam eden düğün salonu inşaatında da incelemelerden sonra Sorkuncak köyünden ayrıldı.

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