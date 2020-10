Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Isparta İl Müdürü Hüseyin Karagöz, sigortasız çalışmanın işçi ve işveren tarafından bazı olumsuzlukları olduğunu belirterek, “Bir işçinin 1 yıl boyunca kayıt dışı çalıştırıldığının denetimle anlaşılması halinde işverene 26 asgari ücret tutarında ceza uygulanır” dedi.

SGK Isparta İl Müdürü Hüseyin Karagöz, kayıt dışı istihamla ilgili yaptığı açıklamada hem işçiyi hem de işvereni uyardı. Sigortasız çalışan kişilerin çalışırken iş kazası geçirmeleri, meslek hastalığına yakalanmaları, doğumdan önce ve sonra çalışamaz durumda olmaları, işini kaybettiklerinde ve diğer durumlarda sosyal güvenlik sisteminin imkanlarından yararlanamadıklarını belirten Karagöz, Sosyal Güvenlik Kurumu tüm bu risklere karşı her zaman yanınızdadır. Sosyal güvenlik sistemi sigortalı çalışan kişilere birçok fayda sağlar. Sigortalı çalışan kişiler, kendileri ve aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleri ile çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği öder. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri alır. Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı alır. Belli bir yaşa geldiğinde kendisine emekli aylığı bağlanır. Vefat ettiğinde eş ve çocukları ile anne ve babasına aylık bağlanır” dedi.

“Denetimle anlaşılırsa 26 asgari ücret tutarında cezası var”

Sigortasız çalıştırmanın işveren açısından da olumsuz sonuçları olduğuna değinen Hüseyin Karagöz, “Özellikle firmalar arasında primi ödeyenlerle ödemeyenler arasında haksız rekabete, iş kazası, meslek hastalığı oluşması durumunda yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına, İşverenlerin her an denetlenme korkusu ile yaşamasına, Sosyal güvenliğin sağladığı destek ve kredilerden faydalanamamasına neden olurlar. Bir işçinin 1 yıl boyunca kayıt dışı çalıştırıldığının denetimle anlaşılması halinde işverene 26 asgari ücret tutarında ceza uygulanır ve ayrıca işverenler Kurumun uyguladığı prim indirimlerinden yararlanamazlar” diye konuştu.

Karagöz, sigorta primlerinin işverenler tarafından bildirilip, bildirilmediğinin eDevlet üzerinden öğrenilebildiğini bildirdi.

