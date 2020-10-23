Kovada Gölü Milli Parkı'nda renk cümbüşü görsel şölen sunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kovada Gölü Milli Parkı'nda renk cümbüşü görsel şölen sunuyor

İHA

Kovada Gölü Milli Parkı'nda renk cümbüşü görsel şölen sunuyor

Sıra dışı güzelliği ile 1970 yılında koruma altına alınan Gölü Milli Parkı, sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini bekliyor.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Gölü Milli Parkı, doğal güzelliğinin yanı sıra barındırdığı birçok bitki ve canlı türüyle dikkat çekiyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan milli park, 6 bin 800 hektar büyüklüğe sahip alanıyla ziyaretçilere orman ekosistemini tanıma fırsatı verirken, sonbahardaki renk cümbüşüyle de görsel şölen sunuyor. Sonbaharın gelmesiyle parkta bulunan kimi ağaçlar yapraklarını sarıya çevirip toprak anaya armağan ederken, kimi ağaçlar ise yapraklarını kızıla bürümüş durumda.
Doğada sessizlik ve huzuru arıyorsanız öncelikli tercih edilmesi gereken yerlerin başında gelen, yapılan yürüyüşte her adım başı farklı bir ağaç ve bitki türüne rastlanılan, orman, göl, sulak alan gibi çok çeşitli ekosistemleri içinde barındırdığı için benzersiz bir flora ve yaban hayatı çeşitliliğine sahip Kovada Gölü Milli Parkı, kızılçam, karaçam, meşe, ardıç, sandal, alıç, yaban gülü, zeytin, muşmula, sedir ve defne ağaçları başta olmak üzere birçok çeşit ağaçtan oluşan ormanıyla; Sazan, kadife, tatlı su levreği ve kerevit gibi su ürünleriyle; Yaban keçisi, sansar, porsuk, tilki, tavşan, domuz ve sincap gibi hayvanlardan oluşan yaban hayatıyla; Ayrıca kartal, şahin, keklik, angut ve kaz başta olmak üzere 150 türden oluşan kuşlarıyla keşfedilmeyi bekleyen bakir bir alan.
Parkta yürüyüş yolları, piknik yapmak isteyenler için kamelyaların yanı sıra gölün eşsiz güzelliğinde uçuşan ve yüzen onlarca çeşit kuşu izlemek isteyenler için de ahşap iskeleler mevcut. Park girişinde ise bir kafeterya ve ziyaretçi tanıtım merkezi var. Tanıtım merkezinde dünyadaki önemli milli parkalardaki uygulamalar gibi gezi öncesi detaylı bir bilgilendirme yapılıyor. Merkezin içerisinde aynı zamanda trafik kazası, elektrik çarpması vb. nedenlerden dolayı telef olan hayvanların tahnit sanatçıları tarafından doldurulmuş bedenleri sergilenmekte.
Kovada Gölü Milli Parkı Türkiye’deki saklı cennetlerden biri, hala keşfedilmemiş bir yer. Eşsiz bir güzelliğe sahip doğa harikası Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini bekliyor.
Isparta’nın Eğirdir Sütçüler ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kovada Gölü Milli Parkı, Eğirdir’in 25 km güneyinde yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SGK Isparta İl Müdürü Karagöz uyardı: “Kayıt dışı işçi çalıştırana 26 asgari ücret tutarında cezası var”
YEREL HABERLER SGK Isparta İl Müdürü Karagöz uyardı: “Kayıt dışı ...
Sorkuncak Köyü lavantalarla cazibe merkezi haline getirilecek
YEREL HABERLER Sorkuncak Köyü lavantalarla cazibe merkezi haline ...
Isparta’da Kovid-19 vakalarının arttığı beldede kahvehaneler kapatıldı
YEREL HABERLER Isparta’da Kovid-19 vakalarının arttığı beldede ...
Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu eve kilitleyen zanlı, tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu eve kilitleyen ...
Isparta’da tartıştığı eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta’da tartıştığı eşini silahla yaralayan şahıs ...
Isparta’da kamyonet park halindeki araca çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da kamyonet park halindeki araca çarptı: 3 ...
Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla ...
Eşiyle tartışıp, kendisini ve çocuğunu eve kilitledi; 3 saatte teslim oldu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Eşiyle tartışıp, kendisini ve çocuğunu eve kilitledi; ...
Isparta'da sıcak saatler Tartıştığı eşini yaralayıp, kızıyla kendisini eve kapatan adam teslim oldu Önce kızını bıraktı, 1 saat sonra kendisi teslim oldu
YEREL HABERLER Isparta'da sıcak saatler Tartıştığı eşini yaralayıp, ...
Tartıştığı eşini silahla elinden yaralayıp küçük kızıyla kendini eve kapattı Polise teslim olmayan adamı ikna çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini silahla elinden yaralayıp küçük ...
Eşiyle tartışıp, kendisini eve kilitledi (1)
YEREL HABERLER Eşiyle tartışıp, kendisini eve kilitledi (1)
Ziraat Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor: 0 - Kestelspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor: 0 - ...
Isparta'da muhtarın sokak yenileme talebini, belediye yerine getirdi
YEREL HABERLER Isparta'da muhtarın sokak yenileme talebini, belediye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X