Kovada Gölü Milli Parkı'nda renk cümbüşü görsel şölen sunuyor

Sıra dışı güzelliği ile 1970 yılında koruma altına alınan Gölü Milli Parkı, sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini bekliyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Gölü Milli Parkı, doğal güzelliğinin yanı sıra barındırdığı birçok bitki ve canlı türüyle dikkat çekiyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan milli park, 6 bin 800 hektar büyüklüğe sahip alanıyla ziyaretçilere orman ekosistemini tanıma fırsatı verirken, sonbahardaki renk cümbüşüyle de görsel şölen sunuyor. Sonbaharın gelmesiyle parkta bulunan kimi ağaçlar yapraklarını sarıya çevirip toprak anaya armağan ederken, kimi ağaçlar ise yapraklarını kızıla bürümüş durumda.

Doğada sessizlik ve huzuru arıyorsanız öncelikli tercih edilmesi gereken yerlerin başında gelen, yapılan yürüyüşte her adım başı farklı bir ağaç ve bitki türüne rastlanılan, orman, göl, sulak alan gibi çok çeşitli ekosistemleri içinde barındırdığı için benzersiz bir flora ve yaban hayatı çeşitliliğine sahip Kovada Gölü Milli Parkı, kızılçam, karaçam, meşe, ardıç, sandal, alıç, yaban gülü, zeytin, muşmula, sedir ve defne ağaçları başta olmak üzere birçok çeşit ağaçtan oluşan ormanıyla; Sazan, kadife, tatlı su levreği ve kerevit gibi su ürünleriyle; Yaban keçisi, sansar, porsuk, tilki, tavşan, domuz ve sincap gibi hayvanlardan oluşan yaban hayatıyla; Ayrıca kartal, şahin, keklik, angut ve kaz başta olmak üzere 150 türden oluşan kuşlarıyla keşfedilmeyi bekleyen bakir bir alan.

Parkta yürüyüş yolları, piknik yapmak isteyenler için kamelyaların yanı sıra gölün eşsiz güzelliğinde uçuşan ve yüzen onlarca çeşit kuşu izlemek isteyenler için de ahşap iskeleler mevcut. Park girişinde ise bir kafeterya ve ziyaretçi tanıtım merkezi var. Tanıtım merkezinde dünyadaki önemli milli parkalardaki uygulamalar gibi gezi öncesi detaylı bir bilgilendirme yapılıyor. Merkezin içerisinde aynı zamanda trafik kazası, elektrik çarpması vb. nedenlerden dolayı telef olan hayvanların tahnit sanatçıları tarafından doldurulmuş bedenleri sergilenmekte.

Kovada Gölü Milli Parkı Türkiye’deki saklı cennetlerden biri, hala keşfedilmemiş bir yer. Eşsiz bir güzelliğe sahip doğa harikası Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini bekliyor.

Isparta’nın Eğirdir Sütçüler ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kovada Gölü Milli Parkı, Eğirdir’in 25 km güneyinde yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.