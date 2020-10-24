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Isparta’da tartıştığı eski kocasını önce tüfekle öldürdü, sonra yaktı

İHA

Isparta’da tartıştığı eski kocasını önce tüfekle öldürdü, sonra yaktı

Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde bir kadın tartıştığı eski kocasını önce tüfekle öldürdü, daha sonra yaktı. Olay sonrası kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Emel G.(40) ile eski eşi Ramazan Yılmaz(45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz’ın cesedini yakılmış halde buldu. Jandarma ekipleri Emel G.'yi gözaltına alırken, Ramazan Yılmaz’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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