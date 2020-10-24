Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı “Bana tüfek doğrulttu, boğuştuk, tüfek patladı”

Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde eskini tüfekle öldürdükten sonra tandırda yaktığı iddia edilen kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Emel G.(40) ile eski eşi Ramazan Yılmaz (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü. Emel G. daha sonra Ramazan Yılmaz’ın cesedini evin altındaki tandırda yaktı. Olay çiftin Antalya’da yaşayan büyük oğullarının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Ramazan Yılmaz’ın tandırda yanmış cesediyle karşılaştı. Ramazan Yılmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından Emel G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emel G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



“Çekmesinler”

Adliye çıkışında gazetecileri gören Emel G., “Çekmesinler” dedi. Emel G., gazetecilerin “neden öldürdünüz?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



“Bana tüfek doğrulttu, boğuştuk, tüfek patladı”

Öte yandan Emel G.’nin jandarmadaki ilk ifadesi ortaya çıktı. Emel G.’nin ifadesinde “Eşim sarhoş olarak sabaha karşı eve geldi. Aramızda tartışma çıktı bu sırada av tüfeğini bana doğru doğrulttu. Ben de namlusundan tuttum ve boğuşmaya başladık. O esnada tüfek patladı” dediği öğrenildi.

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