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CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Kılınç’tan Trabzon için skandal paylaşım Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde yaptığı küfür içeren paylaşım büyük tepki çekti

İHA

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Kılınç’tan Trabzon için skandal paylaşım Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde yaptığı küfür içeren paylaşım büyük tepki çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, FenerbahçeTrabzonspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ...” şeklinde skandal bir paylaşımda bulundu. Kılınç’ın bu paylaşımı büyük tepki çekti.
Süper Lig’in 6. Haftasında bu akşam Fenerbahçe kendi sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Fenerbahçe’nin 31 kazandığı maç öncesinde CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç’tan küfür içerikli skandal bir paylaşım geldi. Kılınç, sosyal medya hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Kılınç, paylaşımına gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

“Disiplin soruşturulması başlatılacaktır”
CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, İlayda Kılınç’ın paylaşımı sonrasında sosyal medya üzerinden özür diledi. Halıcı, “İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon şehrimiz ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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