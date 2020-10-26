Isparta’da jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile 10 litre sahte içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2025 Ekim 2020 tarihleri arasında uyuşturucu madde ve sahte içki ticaretinin önlenmesiyle amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 48 gram esrar, 36 adet narkotik madde içeren hap, 5 gram eroin, 1 gram bonzai ile 10 litre sahte viski ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.