Eğirdir Belediyespor Kick Boks Kulübü sporcuları siyah kuşağa terfi etti

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan 1., 2., 3., 4. ve 5. Dan siyah kuşak sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde pandemi kuralları çerçevesinde yaklaşık 200 sporcunun katılımı ile AntalyaMuratpaşa Spor Salonunda yapıldı.

Eğirdir Belediyespor Kick Boks Kulübü Sporcularından Arif Samet Kılınç, Fidan Aydemir, Hüseyin Gülgeç, Ömer Kaya ile, Gelendost Belediyespor Kick Boks sporcuları Mustafa Aytaç Uğurlu ve Yunus Kul , siyah kuşak’a terfi etti.

Eğirdir Belediyespor Taekwondo ve Kick Boks Antrenörü Kadir Eken, “Kick Boks sporu ilçelerimizde yeni bir oluşum. İki yıl önce Eğirdir ve Gelendost ilçelerimizde gerekli alt yapıyı oluşturarak Kick Boks sporunun temellerini attık. Geçen sürede, belirli seviyeye gelen sporcularımız geçtiğimiz Pazar günü Antalya’da düzenlenen Kick Boks siyah kuşak sınavını başarı ile tamamladılar. Eğirdir’den dört, Gelendost’tan ise iki sporcumuz siyah kuşak seviyesine yükseldiler. Sporcularımızın siyah kuşak diplomalarının tekrar hayırlı olmasını diler, başarılar dilerim” dedi.

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