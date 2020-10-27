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Kovada Gölü kirlilikle boğuşuyor Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Üreticileri Birlik Başkanı Mustafa Aydemir: “Milli park kısıtlamalarıyla göl köylüden korundu, kirlilikten korunamadı”

İHA

Kovada Gölü kirlilikle boğuşuyor Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Üreticileri Birlik Başkanı Mustafa Aydemir: “Milli park kısıtlamalarıyla göl köylüden korundu, kirlilikten korunamadı”

Isparta’da Eğirdir Gölü’nün doğal bir uzantısı olarak milli park sınırları içerisinde yer alan Kovada Gölü Milli Parkı, kirlilikle boğuşuyor. Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Üreticileri Birlik Başkanı Mustafa Aydemir, getirilen kısıtlamalarla milli park alanının sadece köylüden korunabildiğini belirterek, “Gölün temizlenmesini ve su ürünleri avcılığının serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.
Isparta’nın Eğirdir ilçesi sınırlarında yer alan Kovada Gölü Milli Parkı, doğal güzelliğinin yanı sıra sahip olduğu bitki ve canlı türleriyle de eşsiz bir güzellik sunuyor. 6 bin 800 hektarlık alanıyla ziyaretçilerine farklı aktivite imkanları sunan Kovada Gölü Milli Parkı, sonbaharda sunduğu renk cümbüşüyle oldukça ilgi görüyor. Ancak son yıllarda Kovada Gölü’ndeki artan kirlilik, bölge halkının ve ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor. Milli park sınırları içerisinde yer alan Kırıntı köyünün muhtarı, Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Üreticileri Birlik Başkanı Mustafa Aydemir, milli park sınırlarının getirilen kısıtlamalarla sadece köy halkından korunabildiğini söyledi. Köy halkından korunan milli parkın kirlilikten korunamadığına değinen Aydemir, milli park kısıtlamalarının esnetilmesini istedi.

“Çevresel ve evsel atıkların hepsi bu göle ulaşıyor”
Kovada Gölü ve çevresinin 1970 yılında milli park alanı olarak ilan edildiğini ifade eden Mustafa Aydemir, o dönemde köy halkında iki görüş olduğunu belirterek, “Birincisi milli parkın köy halkına çok yararlı olacağı, yatırımlar yapılacağı, köye iş sahaları açılacağı gibi olumlu düşünceler vardı. İkinci görüş ise milli park sınırları içerisinde köyde küçükbaş hayvancılık ve gölde balık avlama yasaklanması nedeniyle zararlı olacağı yönündeydi. Aradan geçen 50 yıl içerisinde ikinci görüşün doğru çıktığı gibi bir durum oldu. Çünkü kayda değer bir yatırım yapılmadı, turizme açılamadı. Ayrıca göl suyu çok kirlendi. Milli park sınırları köylüden korundu, hayvancılık yaptırılmadı, diğer faaliyetler kısıtlandı fakat milli park alanı korunamadı. Burası Boğazova’nın son halkası. Eğirdir’den bu tarafa yağmur suyuyla çevresel ve evsel atıkların hepsi bu göle ulaşıyor. Bunun sonucunda çıkan durum ortada. Göl kirli, balık tutulamıyor” dedi.

“Gölün temizlenmesini ve balıkçılığın canlandırılmasını istiyoruz”
Önceki yıllarda göl kenarında plaj olarak kullanılan alanlar olduğuna değinen Aydemir, o dönemde göl suyunun içildiğini ve gölde yüzülebildiğini söyledi. Şu anda plaj alanlarının bulunmadığını kaydeden Aydemir, “Gölün temizlenmesini istiyoruz. Ayrıca gölde balıkçılığın canlandırılmasını ve avlanmanın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Balığı hiç avlamazsan üremede de sıkıntılar oluyor. Su temizlenince kumsallar plaja açılacak. Bununla birlikte köyde pansiyonculuk ve çadır kampları gelişecek. Köylümüzün ürettiği ürünler de bu şekilde değerlendirilebilir” diye konuştu.

“Gölün suyu çok kötü”
Antalya’dan ailesiyle Kovada Gölü Milli Parkı’nı ziyarete gelen bir vatandaş da yolu zor bulduklarını ancak manzaranın çok güzel olduğunu söyledi. Vatandaş, “Suyu çok kötü. Baktığımızda yosun boya sarmaya başlamış. Su neredeyse plazmaya dönüşmüş. Ayrıca burada konaklamanın kesinlikle olması lazım. Yakın illerden buraya çok gelen olur. Ama konaklama yok. Allah buraya her şeyi vermiş ama alanlara bakmamışlar. Yazık, günah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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