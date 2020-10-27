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'Trabzon' paylaşımıyla tepki çeken CHP'li Kılınç, ifade verdi

DHA

'Trabzon' paylaşımıyla tepki çeken CHP'li Kılınç, ifade verdi


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da sosyal medyadan Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşımda bulunan CHP'nin Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, pazar akşam oynanan FenerbahçeTrabzonspor maçı öncesi Twitter'daki hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşım yaptı. Kılınç'ın tribünde açılan 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı bir fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandığı paylaşımı büyük tepki topladı. CHP Isparta İl Başkanlığı tarafından İlayda Kılınç görevden alınırken, partiden de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
İFADESİ ALINDI
İlayda Kılınç hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem başlatıldı. Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra bırakılan Kılınç'ın ifadesi daha sonra hazırlanan evrakla savcılığa gönderildi.
PAYLAŞIM YAPTI
Öte yandan İlayda Kılıç, sosyal medyadan Isparta Adliyesi önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşıp, "Kamuoyunun bilgisine, ifademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-10-27 11:50:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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