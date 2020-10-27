Isparta’da sosyal medyadan Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Pazar günü akşamı oynanan FenerbahçeTrabzonspor maçı öncesinde Twitter hesabından küfür içerikli bir paylaşımda bulundu. Kılınç’ın “Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...” şeklindeki paylaşımı büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Kılınç, olayın partisiyle bir ilgisinin olmadığını belirterek, taraftar duygularıyla böyle bir paylaşımda bulunduğunu söyledi. Olayın ardından CHP il yönetimi, İlayda Kılınç’ı görevden alırken, kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.



Adliye önünden fotoğraf paylaştı

Öte yandan Kılınç hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ suçundan işlem başlatıldı. Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kılınç, sosyal medya hesabından Isparta Adliyesi önünde bir paylaşımda bulunarak, "Kamuoyunun bilgisine, ifademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.



“Soruşturma devam etmektedir”

Öte yandan, olayla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, “İ.K. isimli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden Trabzon şehrine ve halkına yönelik olarak galiz küfürler içeren menfur paylaşımı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından TCKV216/2. Maddesine muhalefet ile 'Halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen şahıs aynı sosyal medya hesabı üzerinden bir özür videosu yayınlamıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir” denildi.

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