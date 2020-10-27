Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den Emine Erdoğan’a anlamlı hediye

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a, atık ağaç parçalarından, üzerinde gül işlemelerinin bulunduğu bir sandık içerisinde, tamamı atık kumaşlardan yapılmış ve Emine Erdoğan’ı tasvir eden bir maket hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı Ankara ATO Congresium'da "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni" düzenlendi.

Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve diğer belediye başkanları da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBB Başkanı Fatma Şahin, kongrede birer konuşma yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği başta olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Emine Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, yola çıkarken 2023'te tüm Türkiye'de sıfır atık projesini hayata geçirmeyi hedeflemiştik. 2017'den bu güne, kısa sürede epey yol aldık. Sıfır Atık Projesi birçok çevreden büyük ilgi gördü ve uygulanmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Programın sonunda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Emine Erdoğan’a hediye takdiminde bulunuldu. Atık ağaç parçalarından, üzerinde gül işlemelerinin bulunduğu bir sandık içerisinde, tamamı atık kumaşlardan yapılmış ve Emine Erdoğan’ı tasvir eden bir maket hediye edildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hediyenin hazırlanışına ilişkin Emine Erdoğan’a bilgiler sundu. Başkan Başdeğirmen, “Şahsınızın başlatmış olduğu sıfır atık projesi ülkemizde önemli bir farkındalık hareketi olmuş ve sizinle özdeşleşmiştir” dedi.

Güllerin gökyüzüne güldüğü şehir Isparta’da Gülderen Kadın Kooperatifinin bulunduğunu ve maket tasvirinin kooperatif üyesi Fatma Çevikbaş tarafından tamamı atık kumaş parçalarından hazırlandığını aktaran Başdeğirmen, “Tamamı geri dönüşüm malzemeleri ile hazırlanan maket tasvirinde yüzde seramik hamuru, gözlükte asetat kağıt, iç dolgu malzemesi olarak da elyaf kullanılmıştır. Maket tasviri için ayrıca Isparta Belediyemizin ahşap oymacılık atölyesinde elleri gül kokulu oymacılık ustası hanımefendiler tarafından, atık ağaç parçalarından ahşap kutusu yapılmıştır. Biliyoruz ki, şahsınız tarafından koordinasyonu sağlanan bu proje, hem ekonomik hem de sosyal anlamda ülkemiz için önemli bir katkı sağlamıştır. Şahsım ve Isparta Belediyesi olarak projeye öncülüğünüzden dolayı şükranlarımı sunarım” görüşlerinde bulundu.

Emine Erdoğan da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e hediye için teşekkür etti. Hediye kabulü esnasında yanında bulunan TBB Başkanı Fatma Şahin’e “Bu güzel hediyeye bir bakar mısınız” diyen Emine Erdoğan hediyeyi çok anlamlı bulduğunu ve malzemelerin geri dönüşümden hazırlanmasının ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekerek, “Şükrü Başkanımıza bu güne özel bu güzel hediye için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.