Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil toprağa verildi

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)GAZİANTEP'te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil (49), bugün memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Görev yaptığı Gaziantep'te kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Nadirgil'in cenazesi, dün Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde düzenlenen töreninin ardından Isparta'ya getirildi. Nadirgil için bugün saat 14.00'te Hanife Sultan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile emniyet teşkilatı mensupları, Nadirgil'in eşi Dilek Nadirgil ve 2 çocuğu ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Nadir Nadirgil'in cenazesi toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-10-27 17:12:56



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