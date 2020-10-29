Çifte cinayet sanığının yakınlarından, 'Zehra ve Korhan yaşıyor' iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çifte cinayet sanığının yakınlarından, 'Zehra ve Korhan yaşıyor' iddiası

DHA

Çifte cinayet sanığının yakınlarından, 'Zehra ve Korhan yaşıyor' iddiası


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ali Aydıner hakkında 5 Kasım günü görülecek duruşmada karar verilmesi beklenirken, anne Alime Aydıner ile abla İlkay Kırmızıgül, kayıp ikilinin yaşadığını öne sürdü.
Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimallerine karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istemi ile Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
'KARDEŞİM BOŞ YERE SUÇLANDI'
5 Kasım günü görülecek karar duruşması öncesi tutuklu sanık Ali Aydıner'in annesi Alime Aydıner ve abla İlkay Kırmızıgül, Korhan Taştekin ile Zehra Çaycı'nın 10 Ağustos 2017 gecesi en son görüldükleri besihanede, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Ali Aydıner'in ablası İlkay Kırmızıgül, "Kardeşim boş yere 2 yıl 5 aydır cezaevinde yatıyor. Benim kardeşim suçsuz. Zehra ve Korhan'ın halen sağ olduklarına ve saklandıklarına eminiz" dedi.
'KORHAN'IN ESKİ EŞİ OLAY GÜNÜ BU BÖLGEDE'
İlkay Kırmızıgül, Korhan Taştekin'in eski eşi Ö.'nün HTS kayıtlarında, olayın olduğu saatlerde ve ertesi gün erken saatlerde besihane civarında olduğunun görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Aynı şekilde Ö.'nün babasının telefonunun da ertesi gün öğleye doğru besihane civarından sinyal verdiği görülmüştür. Ö., Ali'nin ses kaydını almış. Ali ses kaydında 'Benim hiçbir şekilde olayla ilgim yok, benim alnım ak' demesine rağmen, birkaç masumane, iyi niyetli yanlış konuşmaları aleyhine kullanılmıştır. Ayrıca Korhan'ın besihaneden ayrılmasının hemen ardından telefonunun HTS kayıtlarına göre nerelerden sinyal verdiği belli. Bu da şunu gösteriyor ki Korhan, Ali'nin yanından ayrılmış, ayrıldıktan sonra da telefonu sabaha kadar Isparta'daki bazı bölgelerden sinyal vermeye devam etmiştir."
'KORHAN VE ZEHRA BAŞKA ARAÇLA BURADAN AYRILMIŞ'
Abla Kırmızıgül, olay gecesi Korhan ve Zehra'nın, yanlarında bulunan çocuğu, Zehra'nın eski kayınvalidesine bıraktıktan sonra besihaneye geri geldiğini, ardından da başka araçla oradan ayrıldıklarını anlatarak, iddialarını şöyle sürdürdü:
"Korhan olay gecesi aracını burada bırakarak kardeşime emanet etmiş. 'Ben sabah geri geleceğim, gelmezsem öğleye kadar babama teslim et' diyerek Zehra ile birlikte kendilerini almaya gelen araçla 'Antalya'ya gidiyoruz' diye ayrılmış. Kardeşim de ertesi gün, Korhan gelmeyince babasına arabayı teslim etmiş."
'SWARM HESABINDAN YER BİLDİRİMİNDE BULUNMUŞ'
Ali Aydıner'in tutuklanıp cezaevine gönderilmesinden sonra kayıp olan Korhan Taştekin'in kendisine ait swarm hesabından yer bildiriminde bulunduğunu, bunun da soruşturma dosyasında yer aldığını kaydeden Kırmızıgül, "Bu hesaptan Korhan bir gece kulübünde olduğuna ilişkin yer bildiriminde bulunmuştur. Şifre işlemleri ile giriş yapılan bu hesaptan yer bildiriminde bulunması Korhan'ın sağ olduğunun delilidir. Biz kardeşimin masum olduğuna inanıyoruz. Türk adaletine sonuna kadar güveniyoruz ve masumiyetinin ortaya çıkıp beraat edeceğine inanıyoruz" dedi.
'BENİM OĞLUM SUÇSUZ ANALAR HİSSEDER'
Oğlunun cinayet suçlamasıyla yargılanmasından dolayı oldukça üzgün olduğunu belirten Alime Aydıner ise "Çok üzgünüm, konuşamıyorum bile. Oğlumun suçsuz olduğunu biliyorum. O öyle bir suç işlese ana yüreği bunu hisseder. Yattığından, kalktığından hal ve hareketlerinden anneler anlar. Ben kendisiyle de kaç kez konuştum. Oğlum suçsuz. O kimseye zarar veremez. Evimizde tavuklarımız var, onu bile kesemez. Babamız keser, biz anaoğul temizleriz. Onların ikisi de yaşıyor ama benim oğlum hasta halinde ceza çekiyor. Oğlumun suçsuzluğu eninde sonunda ortaya çıkacak. Biz devletimize güveniyoruz. Oğluma ne iftiralar atıldı ama hepsi ortaya çıkacak. Biz vicdanen çok rahatız. Asla benim oğlum böyle bir şey yapamaz o yüzden rahatız" diye konuştu.
'KORHAN VE ZEHRA BİR YERLERDE YAŞIYOR'
Zehra Çaycı ile Korhan Taştekin'in bir yerlerde yaşadığını öne süren anne Aydıner, "İlk baştan söyledim, 'ikisi, bunlar gitti' dedim. Öldü dediklerinde hiç ihtimal dahi vermedim, çünkü benim oğlum böyle bir şey yapamaz. En çok üzüldüğüm oğlum kanser hastası ve tedavisi yarım kaldı. Orada iyice hastalanır diye üzüldük. Masumiyeti er geç ortaya çıkacak" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-10-29 08:21:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğirdir’de saraçlığın son temsilcisi Hacı Adil Gürsel vefat etti
YEREL HABERLER Eğirdir’de saraçlığın son temsilcisi Hacı Adil Gürsel ...
Isparta’da 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı Jandarma Arama Kurtarma ve Bot timi, dev kulede Türk Bayrağı açtı
YEREL HABERLER Isparta’da 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle ...
Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ediliyor CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı: “İlayda Kılınç, partimizden kesin olarak ihraç edilecek” CHP il disiplin kurulu önümüzdeki hafta İlayda Kılınç’ın ihracı için toplanacak
YEREL HABERLER Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ...
Türkiye'nin ilk üst ölçekli bölgesel kalkınma planı, Balıkesir ve Çanakkale'de uygulanacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk üst ölçekli bölgesel kalkınma planı, ...
Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil toprağa verildi
YEREL HABERLER Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil toprağa ...
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den Emine Erdoğan’a anlamlı hediye
YEREL HABERLER Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den Emine ...
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür ...
Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP’li Kılınç ifade verdi Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı: "Halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak suçundan soruşturma başlatılmıştır" İlayda Kılınç: "İfademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır"
YEREL HABERLER Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP’li ...
Isparta’da maskesiz yakalanan şahıs polisten özür diledi
YEREL HABERLER Isparta’da maskesiz yakalanan şahıs polisten özür ...
Isparta’da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Isparta’da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ...
'Trabzon' paylaşımıyla tepki çeken CHP'li Kılınç, ifade verdi
YEREL HABERLER 'Trabzon' paylaşımıyla tepki çeken CHP'li Kılınç, ...
Kovada Gölü kirlilikle boğuşuyor Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Üreticileri Birlik Başkanı Mustafa Aydemir: “Milli park kısıtlamalarıyla göl köylüden korundu, kirlilikten korunamadı”
YEREL HABERLER Kovada Gölü kirlilikle boğuşuyor Isparta İç Su ...
Eğirdir Belediyespor Kick Boks Kulübü sporcuları siyah kuşağa terfi etti
YEREL HABERLER Eğirdir Belediyespor Kick Boks Kulübü sporcuları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X