Isparta’da 29 Ekim töreninde komandolara büyük ilgi Kentte yetişen komandolar, geçit törenine damga vurdu Törende konuşan Vali Ömer Seymenoğlu’ndan terör vurgusu Vali Seymenoğlu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre teslim olamaz”

Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kent merkezinde düzenlenen törenle kutlanırken, komandoların geçişi büyük alkış aldı. Törende konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teröre teslim olmayacağını belirterek, “Sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoruna asla izin vermez” dedi.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97’nci yıldönümü Isparta’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Hükümet Caddesi’nde gerçekleştirilen tören, Vali Ömer Seymenoğlu’nun tebrik kabulü ile başladı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Buradaki tören Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman’ın, asker, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.



“Sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoruna asla izin vermez”

Daha sonra Vali Ömer Seymenoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ilan ettiği Cumhuriyet’in ‘ya istiklal ve ya ölüm’ diyen kahramanlar tarafından Türk milleti ve gençliğe bırakılmış en büyük miras olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, “Gelişmiş ülkeler içinde yer alabilmek için değişimlere ayak uydurmalı ve milli değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bizi biz yapan değerlerimizi unutmamalıyız. Yokluklar ve sıkıntılar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuza kadar yaşatılması hepimizin vazgeçilmez ortak amacıdır. Tarihte Anadolu’nun göz kamaştıran topraklarına gözünü diken düşmanlar her zaman olmuştur. Günümüzde bile Cumhuriyete kasteden düşmanlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre teslim olamaz. Sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoruna asla izin vermez. Ülkemizde iç ve dış düşmanlarca sergilenen kirli oyunlar, kirli pazarlıklar 15 Temmuz tarihinde olduğu gibi milletimizin güçlü desteği ile her zaman bozulmaya mahkûmdur” dedi.



“Unutmayın, bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde olacaktır”

Gençlere ve öğrencilere seslenen Vali Seymenoğlu, Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında daha etkin olabilmesinin en önemli koşullarından birisinin dünyadaki gelişme ve değişimlere ayak uydurması olduğuna değindi. Vali Seymenoğlu, “Sizler Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını anlamalı, cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu görmelisiniz. Ne uğurda olursa olsun onu korumalı, ülkemizi her daim ilim ve irfanla bir adım daha ileriye götürmelisiniz. Bu konuda sizlere güveniyoruz. Politik, stratejik ve ekonomik olarak zorlu bir coğrafya da yaşamaktayız. Ancak bedeli kanla ve canla ödenen ve vatanımız olan, bizlere ve bizlerin de sizlere emanet edeceği bu coğrafya da, hür, bağımsız, mutlu ve güvende yaşayabilmenin yegâne koşulu bir ve beraber olmaktan geçmektedir. Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı için her zamankinden daha güçlü bir şekilde birbirimize kenetlenmeli, her türlü ayrımcılıktan kaçınarak birlik, beraberlik ve dayanışmamızı barış ve huzur içerisinde devam ettirmeliyiz. Bu güzel devleti bizlere armağan eden atalarımızın bizlerden tek isteği cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak, bu ülkenin gerçek sahibi olan gençlere düşmektedir. Bu sorumluluğu alabileceğinize ve bunu başarabileceğinize olan inancımız yüksektir. Bizler sizlere güveniyoruz. Unutmayın, bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde olacaktır” diye konuştu.



Vatandaşlardan komandolara büyük ilgi

Konuşmanın ardından tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları geçit töreniyle sona erdi. Vatandaşlar, komandoların geçişi sırasında oldukça ilgi gösterdi. Komandolar vatandaşların alkışları arasında geçit törenini tamamladı.

