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Tarım işçilerinin bulunduğu midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 23 yaralı

DHA

Tarım işçilerinin bulunduğu midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 23 yaralı


Nurettin ARKANHasan UĞUR/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tarım işçilerinin bulunduğu midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kadın işçi yaşamını yitirdi, 3´ü ağır 23 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında YalvaçŞarkikaraağaç yolunun Özbayat köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen tarım işçilerinin taşındığı 48 FS 207 plakalı midibüs ile 42 HAP 51 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan midibüs şarampole devrilirken, hafif ticari araç da yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede tarım işçilerinden bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada 3'ü ağır toplam 23 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKANHasan UĞUR
2020-10-29 19:55:46

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