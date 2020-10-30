3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı

DHA

3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 18 yıl dini nikahla yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ve babası Orhan Aydoğmuş (56) ile Muhtar Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla 3 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ramazan Duyan'a (54), aynı olayda Adıgüzel'in eşi Ömer Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle verilen 27 yıl hapis cezası, Antalya İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başaran Ömer Adıgüzel, karara tepki göstererek, itiraz edeceklerini söyledi.
Antalya'da çiftçilik yapan Ramazan Duyan, başkasıyla evli olmasına rağmen 18 yıl önce dini nikah kıydırıp, Asiye Aydoğmuş ile yaşamaya başladı. Ancak çift arasında zamanla anlaşmazlık çıktı. Asiye Aydoğmuş da Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü'ndeki baba evine döndü. Ramazan Duyan, tüm ısrarlarına rağmen geri dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için geçen yıl 15 Ağustos günü köye geldi. Aydoğmuş ailesinin evine gitti.
İddiaya göre çift arasında, 'eve dönme' meselesinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine araya baba Orhan Aydoğmuş girdi. Yaşanan arbedenin ardından Duyan, evden ayrıldı. Asiye Aydoğmuş ise telefonla Muhtar Ayşe Adıgüzel'i arayarak, durumu haber verdi.
3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI, JANDARMA YAKALADI
Muhtar Ayşe Adıgüzel de eşi Ömer Adıgüzel ile babakızın evine geldi. Bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri dönen Ramazan Duyan, evin önünde oturan Orhan Aydoğmuş'a ateş etti. Baba Aydoğmuş yere yığılırken, Ramazan Duyan, kendisine engel olmaya çalışan Muhtar Ayşe Adıgüzel'i de vurdu. Ramazan Duyan, evin mutfak bölümünden gelen ve babasının üzerine kapanan Asiye Aydoğmuş'a da 2 el ateş etti. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Duyan, geldiği kamyonetle kaçtı. Ömer Adıgüzel'in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, Duyan'ı Gelendost ilçesi Bağıllı köyü yakınlarında yakaladı.
Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanığa, 3 kişiyi öldürmekten 3 kez ömür boyu, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten de 9'ar yıldan toplam 27 yıl hapis cezası verildi.
Halen Yalvaç T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ramazan Duyan verilen cezaya Antalya İstinaf Mahkemesi'nde itiraz etti. İtirazı görüşen 4. Ceza Dairesi, 6 Ekim günü verdiği kararında, sanığa 3 kişiye yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen cezayı, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kaldırdı ve beraata hükmetti. 3 kez ömür boyu hapis cezasını ise onadı.
Kararla ilgili önümüzdeki günlerde Yargıtay süreci başlayacak. 
'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'
Olaydan ölü taklidi yaparak kurtulan Ömer Adıgüzel, cezasının kaldırılmasına isyan etti.
Ömer Adıgüzel, "Zanlının gözü dönmüştü ve rastgele ateş ediyordu. Benimle beraber orada Osman ve Emine Aydoğmuş da vardı. Silahı bize doğrulttu ama tüfek ateş etmedi. Bunun üzerine olay yerinden uzaklaşan sanık az ötede havaya ateş ederek, kaçtı. O tüfek tutukluluk yapmasa biz de şimdi belki ölmüş olacaktık. Eşim kollarımda can verdi. Ben bir yandan eşimin şah damarındaki kanı durdurmak için elimle bastırırken bir yandan da ölü taklidi yapıp kurtuldum. Bu karara avukatım aracılığı ile itiraz edeceğim" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-10-30 11:25:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile ticari araç ...
Tarım işçilerinin bulunduğu midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 23 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin bulunduğu midibüs ile hafif ticari ...
Isparta’da 29 Ekim töreninde komandolara büyük ilgi Kentte yetişen komandolar, geçit törenine damga vurdu Törende konuşan Vali Ömer Seymenoğlu’ndan terör vurgusu Vali Seymenoğlu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre teslim olamaz”
YEREL HABERLER Isparta’da 29 Ekim töreninde komandolara büyük ...
Ispartalı muhtardan Cumhuriyet pilavı
YEREL HABERLER Ispartalı muhtardan Cumhuriyet pilavı
Çifte cinayet sanığının yakınlarından, 'Zehra ve Korhan yaşıyor' iddiası
YEREL HABERLER Çifte cinayet sanığının yakınlarından, 'Zehra ve ...
Eğirdir’de saraçlığın son temsilcisi Hacı Adil Gürsel vefat etti
YEREL HABERLER Eğirdir’de saraçlığın son temsilcisi Hacı Adil Gürsel ...
Isparta’da 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı Jandarma Arama Kurtarma ve Bot timi, dev kulede Türk Bayrağı açtı
YEREL HABERLER Isparta’da 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle ...
Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ediliyor CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı: “İlayda Kılınç, partimizden kesin olarak ihraç edilecek” CHP il disiplin kurulu önümüzdeki hafta İlayda Kılınç’ın ihracı için toplanacak
YEREL HABERLER Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ...
Türkiye'nin ilk üst ölçekli bölgesel kalkınma planı, Balıkesir ve Çanakkale'de uygulanacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk üst ölçekli bölgesel kalkınma planı, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X