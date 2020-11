Isparta’da iki arkadaş kabir ziyaretlerini ve vefat duyurularını sosyal medyaya taşıdı Hüsnü Erdoğan, takipçilerinden gelen talep üzerine her hafta canlı yayınla kabir ziyareti yapıp, dua okuyor

Isparta’da vefat duyularını sosyal medyaya taşıyan Hüsnü Erdoğan ve Adnan Armut, vefat eden kişinin hangi gün saat kaçta ve nerede defnedileceğini tüm kente duyuruyor. Erdoğan ayrıca il dışında olup da mezarlık ziyareti yapamayanlar için kabir başında dua okuyup, ücretsiz canlı yayın hizmeti sunuyor.

Isparta’da yaşayan taksici Hüsnü Erdoğan ve Adnan Armut isimli iki arkadaş, kentteki vefat edenleri duyurmak için harekete geçti. Bu kapsamda sosyal medyada ‘Isparta Vefat Taziye Duyuruları’ isminde bir sayfa oluşturan iki arkadaş, günlük olarak vefat edenlerin hangi gün saat kaçta ve nerede defnedileceğini paylaşıyor. Ayrıca Hüsnü Erdoğan, takipçilerinden gelen talepler üzerine her hafta mezarlıklara giderek, istenilen kabir başında canlı yayın yaparak dua ediyor. Erdoğan, ücretsiz olarak sunduğu bu hizmet sayesinde özellikle şehir dışında yaşayıp de Isparta’daki yakınlarının mezarlarına gelemeyenlere büyük kolaylık sağlıyor.

Taksi şoförlüğü yaptığını ancak Halk Eğitim Merkezi'nden cenaze hizmetleri sertifikası aldığını ifade eden Hüsnü Erdoğan, vatandaşlara böyle bir hizmet vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Arkadaşı Adnan Armut’un vatani görevi için askere gitmesinden dolayı şu anda bu hizmeti kendisinin verdiğini ifade eden Erdoğan, “Sosyal medyada ‘Isparta Vefat Taziye Duyuruları’ isminde bir hesabımız var. Isparta’da vefat edenlerin mesajları geliyor. Biz de onların defin gününü, saatini ve nereye defnedileceğini tüm kente duyuruyoruz” dedi.



“Takipçilerimizin yakınlarının mezarlarına giderek canlı yayın yapıyoruz”

Böyle bir hizmet düşüncesinin bir gün Adnan Armut ile camide otururken akıllarına geldiğini kaydeden Erdoğan, her hafta bir mezarlıkta canlı yayın yaptıklarını söyledi. Erdoğan, “Bize mesaj atan takipçilerimizin yakınlarının mezarlarını bulup, onların önünde birer Fatiha okunmasını sağlıyoruz. Geçen hafta Asri Mezarlık'taydık, bu hafta Akyol Mezarlığı'nda canlı yayın yaptık. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak şehitlikte bir çekim yaptık. Gönül her mezar için Fatiha okutmak ister ancak zaman olmadığı için gelen mesajlara göre hareket ediyoruz. Bir takipçimiz mesaj attığında mezarlığa gidip onu göstererek, Fatiha okuyoruz. Canlı yayında takipçimizvde mezarı görmüş oluyor. Buradaki amacımız, il dışında, uzakta olan vatandaşlarımızın yakınlarının gelemedikleri mezarlarını göstermek. Geçen hafta Antalya’dan bir ablamız yazdı. Eşi Akyol Mezarlığı'ndaymış. ‘Allah rızası için çocuklarım babalarını özledi, bir video çekip gönderir misiniz?’ dedi. Onun videosunu çekip ablamıza göndereceğiz” diye konuştu.



“Gelemeyenler bize ulaşsın”

Hüsnü Erdoğan, yakınlarının mezarlarına gelemeyen vatandaşların kendilerine ulaşmalarını isteyerek, “Isparta’daki 8 mezarlıktaki yerlerini bize bildirsin, biz başında dua okuyup, video çekerek kendilerine gönderelim” dedi.

