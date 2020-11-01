Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1 gözaltı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde çıkan kavgada Burak Demircan (21) ve Emre Uğurlu (19) bıçaklanarak, ağır yaralandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Eğirdir ilçesi Merkez Hızırbey Camisi yanında meydana geldi. Burak Demircan ve Emre Uğurlu ile C.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B., Burak Demircan ve Emre Uğurlu'yu bıçakladı. Ağır yaralanan 2 gençten Uğurlu Isparta Şehir Hastanesi'nde, Demircan da Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burak Demircan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. C.B. ise gözaltına alınaraök, polis merkezine götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-11-01 12:20:59



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