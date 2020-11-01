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Süleyman Demirel, doğum gününde anıt mezarı başında anıldı

DHA

Süleyman Demirel, doğum gününde anıt mezarı başında anıldı


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, doğum gününde İslamköy Çalcatepe'de bulunan anıt mezarı başında anıldı.
1 Kasım 1927 doğumlu olan merhum Cumhurbaşkanı Demirel için Covid-19 nedeniyle kısıtlı anma töreni düzenlendi. Törene manevi kızı ve doktoru olan İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, Doğru Yol Partisi 18 ve 19. dönem Antalya Milletvekili Adil Aydın, DYP 19. dönem Isparta Milletvekili Mustafa Fikri Çobaner, İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek ve Demirel'in sevenlerinden oluşan az sayıda kişi katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, "Sayın Cumhurbaşkanımızı çok özlüyoruz. Onun doğum gününde siyaset yolundaki arkadaşları ile toplanırlar ve geçmiş bir yılın muhasebesini yaparlardı. Amaç, doğum günü kutlamak değil, ülkenin menfaatleriydi. Bugün onun yokluğunda doğum gününü buruk bir şekilde kutluyoruz. Pandemi dolayısıyla az sayıda katılım olmasını istedik. Demirel, Türk siyasi tarihine damgasını vurmuş ve kalbi vatan sevgisiyle dolu bir siyasi liderdi. Onun hayalinde hep Edirne'den Kars'a dört başı mamur kalkınmış demokratik ve laik bir ülke vardı. Bu bağlamda gecegündüz demeden ülkenin menfaatleri için çalıştı. Gerek doktoru gerekse manevi kızı olarak ona bu çalışmalarında eşlik etmekten onur duyuyorum. Doğum gününde kendisini bir kez daha minnet ve şükran duygularıyla anıyorum" dedi.
Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen anma töreni kısa tutuldu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-11-01 14:45:49

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