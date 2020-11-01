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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İHA

Isparta’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 genç ağır yaralandı. Polis olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, saat 03.50 sıralarında Eğirdir ilçesi Merkez Hızırbey Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Uğurlu (19) ve Burak Demircan (21) ile C.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, C.B. elindeki bıçakla Uğurlu ve Demircan’ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan gençlerden Uğurlu Isparta Şehir Hastanesi’ne, Demircan da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burak Demircan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili C.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise cami tuvaletine atılmış vaziyette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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