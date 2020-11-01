Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ, (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Döndü Mutlu (66) yaşamını yitirirken, eşi Ali Mutlu (67) ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evde yaşayan Ali ve Döndü Mutlu çifti, dün akşam sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Sabah Mutlu çiftinden haber alamayan yakınları eve geldiklerinde çifti hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten Döndü Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Mutlu ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dündü Mutlu'nun cansız bedeni otopsi için morga konuldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Hasan UĞUR
2020-11-01 16:55:10
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