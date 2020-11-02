Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den kaçak yapı uyarısı Başkan Başdeğirmen, meclis üyelerini kaçak yapılar konusunda uyardı “Kanun dışı yapılaşmanın karşısında olmalıyız”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye meclis üyelerini uyararak, imar konularında hassas olunması gerektiğini belirtti. Başdeğirmen, “Vatandaşları uyarmalı ve denetim yapmalıyız. Kanun dışı yapılaşmanın karşısında durmalıyız” dedi.

Isparta Belediye Meclisi’nde Kasım ayı toplantıları başladı. Toplantıya başkanlık yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremi hatırlatarak, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Belediye meclis üyelerine seslenen Başkan Başdeğirmen, meclise gelen imar konularında hassas olunması gerektiğini vurguladı.

“Kaçak yapılara karşı hassas olmalıyız”

İzmir’de yaşanan depremin ve depreme bağlı ölümlerin kendilerine bazı şeyleri hatırlattığına değinen Başkan Başdeğirmen, “Meclisimizde imar konularıyla ilgili kararlar alıyoruz. Bu kararları alırken çok dikkatli olmalıyız. İmarla ilgili sakıncalı kararlar almamız gerekir. Eğer doğru kararlar alırsak depremlerde ölümler olmayacaktır. İmar konusunda yönetmelikler hazırlanıyor ve biz burada bu çerçevede uyguluyoruz. Vatandaşımıza sunulan alan hiçbir zaman yeterli geliyor. 100 m2 veriyorsunuz 120 m2 yapıyor. Çıkmalar, kaçak yapılar yapılıyor. Bu gibi durumlara mani olmak zorundayız. İzmir’de yıkılan binanın altındaki işyerinin kolonları sökülmüş. Ne oldu? Orada 25 kişi öldü. Böyle bir harakiri yapılır mı? Doğa affetmez. Kaçak yapılara karşı hassas olmalıyız. Vatandaşları uyarmalıyız, denetim yapmalıyız. Kanun dışı yapılaşmanın karşısında olmalıyız.”

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