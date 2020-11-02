Eğirdir Gölü'nde balıkçı ağına yayın balığı takıldı

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Bugün Eğirdir Gölünde balık avına çıkan Muhammet Küçükköse, Rıza Kuyucu ve İbrahim Bakır, ağlarına takılan yayın balığını görünce şaşkına döndüler. Eğirdir Gölü açıklarında 13 mm fanyalı balık ağına takılan 3,5 kg ağırlığındaki yayın balığının göle nasıl geldiği bilinmezken, avcılar yayın balığını fotoğraflayarak sosyal medyada da yayınladılar.

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