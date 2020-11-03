Isparta 32 Spor’da korona virüs şoku 7 futbolcu ve 3 personel virüse yakalandı

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da 7 futbolcu ve 3 personel korona virüse yakalandı.
Yapılan testler sonucu Isparta 32 Spor’da 7 futbolcu ve 3 personelin korona virüse yakalandığı bildirildi. Filyasyon ekipleri ise temaslıları tespit ederek izole olmalarını istedi. Virüse yakalanan futbolcu ve personel bugün Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülecek ve orada karantinaya alınacak.
Bu haftayı bay geçecek olan pembeyeşilliler, önümüzdeki hafta deplasmanda Esenler Erokspor’la karşı karşıya gelecek.
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