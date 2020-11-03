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Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar’dan ‘mega ülke’ çıkışı Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar: “Mega ülke dediğimiz ülkeleri 5 yıl sonra görmeyeceğiz” “15 yıl önce savunma sanayinin bu noktaya geleceğini konuşsaydık, kendimizde gülerdik”

İHA

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar’dan ‘mega ülke’ çıkışı Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar: “Mega ülke dediğimiz ülkeleri 5 yıl sonra görmeyeceğiz” “15 yıl önce savunma sanayinin bu noktaya geleceğini konuşsaydık, kendimizde gülerdik”

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, bugün ‘mega ülkeler’ olarak adlandırılan bazı ülkelerin 5 yıl sonra etkili olamayacağını belirterek, “Dünyada büyük bir sıralama değişecek. Bu sıralamanın değişeceği tablo yalnız savaşlarla olmayacak” dedi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ISUBÜ) 20202021 akademik yılı açılışı Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ın verdiği ilk dersle yapıldı. Orman Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen ilk ders etkinliğine Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve akademisyenler katıldı.

“Bazı ülkeleri 5 yıl sonra görmeyeceğiz”
Uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerin de izleyebildiği etkinlikte konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkiye’nin dünyadaki olayların tsunamisini yaşadığını söyledi. Yarar, “Yaşadığımız olaylar zaman zaman kendimiz yaşıyormuş gibi bireysel gözükebilir. FETÖ yalnızca bizim içimizden çıkmış bir unsur olarak görülebilir. Ama öyle değil. Geçen gün Kırgızistan’da bir darbe girişimi oldu, orada da görürsünüz. Sudan’da bir darbe girişimi olur onun gibi bir örgütü orada görürsünüz. Dünyanın herhangi bir yerinde buna benzer örgütleri farklı farklı görürsünüz. Dünya gerçekten hayatında olmadığı kadar kırılgan bir dönemden geçiyor. Ben burada pandemiyi kastetmiyorum. Pandemi bunların arasında en kontrol edilebilecek, belki de bilimin çözüm bulabileceği noktadadır. Sonuçta bilim insanları bunun aşısını en kötü ihtimalle bununla nasıl yaşayacağımızı, tedavisini bulacaklar. Ama diğerlerinin hiçbirinin bulunma şansı yok. Çünkü öyle bir ara dönem ki bu bazı ülkeleri 5 yıl sonra görmeyeceğiz. Bugün ‘mega ülke’ dediğimiz ülkeleri 5 yıl sonra görmeyeceğiz. Dünyada büyük bir sıralama değişecek. Bu sıralamanın değişeceği tablo yalnız savaşlarla olmayacak. Sıralama bilim dahil birçok etkenle değişecek. 5 yıl önce büyük şirketler vardı şu anda yok. Aynı durum devletler için de geçerli. Yeni döneme ayak uyduramayan hiçbir devleti görmeyeceğiz. Ya sıralama kaybedecekler ya da tamamen ortadan kalkacaklar. Bizim nerede olacağımız sorusunun cevabı üniversiteler ve akademisyenlerle beraber yetişecek öğrencilerde” dedi.

“15 yıl önce savunma sanayinin bu noktaya geleceğini konuşsaydık, kendimizde gülerdik”
Türkiye’nin savunma sanayinde önemli bir noktaya geldiğini kaydeden Mete Yarar, “Bundan 15 sene önce bugünkü savunma sanayinin bu noktaya geleceğini eğer konuşmuş olsaydık veya dünyada böyle bir örneği konuşacağımızı söylemiş olsaydık, kendi içimizde bile hafifçe gülerdik” dedi. Türkiye’nin ilk yerli üretim İHA ve SİHA’ların mimarı Selçuk Bayraktar ile yaptığı röportajdan bahseden Yarar, “Kendisine ‘bu işe başlarken nasıl bir azimle geldiniz ve nasıl bir azimle başladınız? diye sordum. Kendisi ‘babam dahil önümüzdeki döneme odaklanmıştık’ dedi. Bu işi başardığında Amerika’da bir doktora öğrencisiydi. Bugün kullandığı SİHA’ların yazılımını orada buluyor. Onları Türkiye’ye getiriyor ve öyle başlıyor. ‘Ben savunma sanayine ilk başvurduğumda bana söylenen cevap şuydu diyor; ‘Biz bu işlerle uğraşmayalım.’ Öyle bir şey başardılar ki kimsenin girmeyin dediği yerde dünyada Amerika Birleşik Devletleri bu işi başlangıç olarak yapmış olmasına rağmen konsept ve kullanım anlamında ABD’yi bile geçtiler. Şu anda dünyada değişimin ve gelişimin tam ara noktası. Dünyada yeni bir inovasyona ve dönüşüme gidiliyor. Bu dönüşümde üniversiteler TÜBİTAK veya diğerleriyle kendisini şekillendirebilir ve öğrencileri doğru yönlendirebilirse çok müthiş öğrenciler yetiştireceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Uzaktan da olsa en iyi eğitimi alacaksınız”
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler de pandemiden dolayı bu sene akademik açılışın sembolik olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Gelecek yıllarda öğrencileriyle birlikte daha görkemli açılışlar yapmak istediklerine değinen Prof. Dr. Diler, “Biraz buruk şekilde akademik açılış yapsak da kalbimizin öğrencilerle attığını bildirmek isterim. Bu yıl hibrit dediğimiz karma eğitim modeline karar verdik. İnşallah Kovid19 salgınından kurtuluruz ve öğrencilerimizle en kısa zamanda yüz yüze eğitim yapma imkanına kavuşuruz. Sevgili öğrencilerimiz, hocalarınızı ne kadar özlediyseniz onlar da sizleri özledi. Üniversitemiz uzaktan eğitim sisteminde Türkiye’deki en iyi üniversitelerden biridir. Uzaktan da olsa en iyi eğitimi alacaksınız” dedi.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, Mete Yarar’a günün anısına hediye takdim etti.

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