Ispartalı miniklerden İzmir’e yardım eli

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde eğitim veren Türkoğlu Anaokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte İzmir’deki depremde zarar gören kardeşlerine aralarında topladıkları yardım malzemeleriyle el uzattılar.

Yalvaç ilçesi merkezinde bulunan Türkoğlu Anaokulu’nun minik öğrencileri, İzmir’deki 6.6 şiddetindeki depremde zarar gören ailelere yardım eli uzatmak amacıyla harekete geçti. Okul yönetimi ve öğretmenlerin organize ettiği yardım kampanyasına minik öğrenciler, aileleriyle birlikte oldukça ilgi gösterdi. Birçok ailenin yeni sayın aldıkları malzemeler, bir sınıfta toplanarak özenle paketlendi. Üzerlerine ‘kalbimiz sizinle İzmir’ notu düşülen paketler, İzmir’e ulaştırılmak üzere kargoya verildi.

Türkoğlu Anaokulu öğretmenleri, “Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz hep birlikte İzmir’in yanındayız” notu paylaştılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.