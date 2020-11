Isparta Belediyesi’nden zor şartlar altında yaşayan 7 kişilik aileye yardım eli Sosyal medyada başlayan yardım çağrısına Başkan Şükrü Başdeğirmen duyarsız kalmadı Banyosu bile bulunmayan kerpiç ev yıkıldı, yerine yenisi yapılacak

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde 4 çocuklu 7 kişilik ailenin ilkel şartlardaki kerpiç evdeki yaşam mücadelesine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen duyarsız kalmadı. Toprak damlı, banyosu dahi bulunmayan evde yaşam mücadelesi veren Yıldız ailesi için 80 metrekareden oluşan ev yapılıyor. Kerpiç ev aile tarafından boşaltılırken, evin yıkımı gerçekleştirildi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yıldız ailesi, artık sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Bir süre köyde besicilik yapan ancak, işleri ters gidince kredi borçlarını ödeyemez hale gelen Murat Yıldız, 80 yaşındaki babası, annesi, eşi ve 4 çocuğunu köyde bırakarak iş bulma umuduyla Antalya’ya gitti. En büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında 2 kız 2 erkek çocuk, anne, dede ve babaanneden oluşan 7 kişilik aile tek katlı, kerpiçten yapılma ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan, üzeri branda ile kapalı neredeyse hiç penceresi yok denebilecek 3 odalı bir evde yaşıyor. Evde banyo dahi bulunmazken, tuvalet ise evin dışında tenekeden kapatılmış bir alanda yer alıyor.



Aileye 3 odalı yeni ev inşa edilecek

Mısırlı köyünde oldukça zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yıldız ailesinin dramını sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasından öğrenen AK Partili Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen il merkezine 110 kilometre uzakta bulunan köye teknik bir ekip göndererek en kısa sürede bir ev yapılması için talimat verdi. Toprak damlı kerpiç ev boşaltıldı. Yaşlı çift köyde yaşayan evlatlarının yanına yerleşirken gelinleri de 4 çocuğu ile geçici süre Antalya ilinde bulunan eşinin yanına taşındı. 3 odalı, geniş antreli, içerisinde mutfak, banyo ve lavabosu bulunan evin yapımına cuma günü başlanacak ve hava şartlarına bağlı olarak en kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ailenin sağlıklı bir eve kavuşması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “İnşallah ev tamamlanınca Mısırlı köyüne giderek aileyi yeni yuvalarında ziyaret edip bir kahvelerini içeceğiz” dedi.



“Evin her yeri akıyordu”

35 yaşında 4 çocuk annesi Emine Yıldız, yaşadıkları zorlukları anlattı. Emine Yıldız, “Evimizin su almaması için devamlı naylon alıyor ve örtüyorduk. Evimiz su alıyordu, her yere tava, tencere koyuyorduk. Yataklarımız, yorganlarımız ıslanıyordu ve biz bu ortamda uyumaya çalışıyorduk. Ayazda pencereden, kapı altlarından giren soğuk yüzünden ısınamıyorduk. Çocuklarım sağlıklı bir şekilde derslerine çalışamıyordu. Herkes gibi bizim de bir ev hayalimiz vardı. Sonunda sesimizi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen duydu. Allah kendisinden ve tüm yardımseverlerden razı olsun. İnsan gibi yaşayacağımız bir evimiz olacağı için mutluyum” sözlerine yer verdi.



“Kendi odamızın olmasını istiyoruz”

Anne Emine Yıldız’ın en büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında 2 kız 2 erkek çocukları ise kendilerine ait olacak bir odanın hayalini kuruyor. Ailenin en büyük çocuğu olan ve 8. sınıfa giden 14 yaşındaki Ezgi Ezel Yıldız, gözyaşları içerisinde kendilerine yeni bir ev yapılacak olmasından dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Ezgi Ezel, “Bir an önce ev istiyoruz. Kardeşlerimle bize ait bir odamız olmasını çok isterim” dedi.

13 yaşındaki 7.sınıf öğrencisi Egemen Toprak da, hayalindeki evi anlatırken, 7 yaşındaki ilkokul 3.sınıf öğrencisi Nesrin Defne ve henüz okula gitmeyen 6 yaşındaki Yahya Şakir Yıldız’ın da tek istedikleri yaşanabilir güzel bir evlerinin olması. Evin en küçüğü Yahya Şakir, evlerinin yanında bir de oyuncak kepçe istediğini söylerken, Nesrin Defne ise, yeşil renkli bir odasının olmasının hayalini kurarken, “Dam akıyordu, camın oradan soğuk geliyordu, su geliyordu. Artık çok mutluyum yeni bir evimiz olacak” dedi.



“Artık bu ev bizi korumuyor”

1946 yılında evin, babası tarafından yapıldığını söyleyen hanenin reisi 80 yaşındaki Şakir Yıldız ise “Hayat bu evde zordu ama kendimizi alıştırmaya çalıştık” diyerek, kendilerini yeni evlerine kavuşturacak olan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Şakir Yıldız, “Evimiz akıyordu, havalar soğuk olduğunda üşüyoruz. Yeni bir evimizin olmasını çok istiyorduk. Isparta Belediyemiz ve Başkanımız buna el attı. Saygıdeğer başkanımıza çok teşekkür ederim. Bize sahip çıktığı için Allah razı olsun. Ben senelerdir bu evde otururum. Ama velakin artık bu ev bizi korumuyor. Yatak yorgan ne varsa ıslanıyor. Allah Isparta Belediye Başkanı Şükrü beyden razı olsun” diye konuştu



“Gelen yardımlarla yaşıyoruz”

Şakir Yıldız’ın eşi Aysel Yıldız ise, her gün ağladığını söyleyerek, “Başkanımızdan Allah razı olsun, çok memnun olduk. Çok rezillik çektik. Gelen yardımlarla yaşıyoruz. Ama ne yapalım, başka çaremiz yok. Oğlum işleri iyi gitseydi evin arkasına yeni ev yapacaktı, olmadı. Borçlarını ödeyebilmek için Antalya’ya inşaatta çalışmaya gitti. Isparta Belediye Başkanı da ev yaptıracağını söyleyince çok sevindik. Allah hepsinden razı olsun çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Muhtardan teşekkür

Köy Muhtarı İrfan Altınbaş ailenin dramını ilgili kurumlara aktardıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirterek, “Isparta Belediyesi’nin bu konuda harekete geçmesi ve aileye barınacakları bir ev yapımına başlayacak olması bizi sevindirdi. Buradan duyarlı davranan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e şahsım ve köyüm adına teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

