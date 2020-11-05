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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da muhtarın çalıştırdığı sporcuların dart başarısı

İHA

Isparta’da muhtarın çalıştırdığı sporcuların dart başarısı

Isparta’da düzenlenen dart turnuvasında Zafer Mahallesi muhtarı ve antrenör Recep Gürdal’ın çalıştırdığı sporculardan 4’ü il birincisi olurken, 3’ü il ikinciliği, 5 sporcu da il üçüncülüğü elde etti.
Isparta’da dart ve bocce antrenörlüğü yapan Zafer Mahallesi muhtarı Recep Gürdal, kendi mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede bulunan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sporu sevmeleri adına harekete geçti. Gençlere bireysel olarak dart ve bocce eğitimleri veren Gürdal, ayak tenisi alanında da çalışmalar yapmak üzere hazırladığı projeyi Isparta Valiliğine sundu. Gürdal’ın kurduğu Zafer Spor Kulübü’nde 25 dart, bocce ve diğer alanlarda sporcu bulunuyor.
Muhtar Recep Gürdal’ın çalıştırdığı sporcular turnuvalarda önemli başarılar elde ediyor. 31 Ekim’de kentte düzenlenen dart turnuvasında Gürdal’ın öğrencilerinden erkek yıldızlar kategorisinde Müslüm Tekin, genç erkeklerde Muhammet Kılıç ve genç kızlar kategorisinde Dicle Tari ile yıldız kızlarda Deniz Cehlin Saltı il birincisi oldular. Yine aynı turnuvada Gürdal’ın çalıştırdığı sporculardan Emre Sarpdağ genç erkekler, Duru Deveci yıldız kızlar, Nihat Kılıç yıldız erkekler kategorilerinde il ikincisi, genç kızlarda Nursena Çelik, yıldız kızlarda Ayşe Belinay Yalçın ve Nisa Gülal, yıldız erkeklerde ise Osman Şengün ile Gökhan Kılıç il üçüncülüğü elde ettiler.
Muhtar ve antrenör Recep Gürdal, kendilerine spor alanındaki çalışmalarda destek veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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