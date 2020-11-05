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Banyosuz, toprak damlı evde yaşayan 7 kişilik aileye, belediyeden yeni ev

DHA

Banyosuz, toprak damlı evde yaşayan 7 kişilik aileye, belediyeden yeni ev


Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde 4'ü çocuk, 7 kişilik aile, banyosu olmayan, her yağmurda akan toprak damlı evde yaşam mücadelesi veriyor. Durumu sosyal medyadan öğrenen Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, aileye yeni bir ev yapılması için talimat verdi. Aile zorlu yaşam şartlarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.
Yalvaç'a bağlı Mısırlı köyünde bir süredir besicilik yapan ve krediyle büyükbaş hayvan alan Murat Yıldız, işleri ters gidince bankaya borçlarını ödeyemez duruma geldi. Murat Yıldız, 80 yaşındaki babası, annesi, eşi ve 4 çocuğunu köyde bırakarak iş bulma umuduyla Antalya'ya gitti. En büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında 2 kız, 2 erkek çocuk, anne, dede ve babaanneden oluşan 7 kişilik aile yardımseverlerin yaptığı yardımlarla tek katlı, üzeri branda ve toprakla kapatılmış 3 odalı kerpiç evde yaşamaya başladı. Banyosu bile bulunmayan evde 3 metrekarelik derme çatma bir mutfak, televizyonun bulunduğu geniş bir odada hep bir arada yatıp kalkan aile, tuvalet ihtiyaçlarını evin dışında bulunan çevresi tenekelerle kapatılmış yerde gideriyordu. İlkel şartlarda yaşam mücadelesi veren ailenin yardımına Isparta Belediyesi yetişti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatı üzerine aileye yeni bir ev yapılması için belediye ekipleri seferber oldu.
'NE ZAMAN YAĞMUR YAĞSA ISLANIYORUZ'
Anne Emine Yıldız (35), 1946 yılında yapılan evde yaşadıkları zorlukları DHA muhabirine anlattı. Yıldız, "Eşimin işleri bozulduktan sonra bu evde yaşamaya mecbur kaldık. Ne zaman yağmur yağsa tepemize gecenin bir yarısı sular damlamaya başlıyordu. Her yere tava, tencere, leğen sıralıyorduk. Yataklarımız, yorganlarımız su içinde kalıyor ve bu ıslak yerde uyumaya çalışıyorduk. Ayaz olduğu geceler pencereden giren soğuk yüzünden ev ısınmıyordu. Kaymakamlığa başvurduk ama kimse yardım etmedi. Sonunda sesimizi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen duydu. Allah kendisinden ve tüm yardımseverlerden razı olsun. İnsan gibi yaşayacağımız bir evimiz olacağı için mutluyum" dedi.
ÇOCUKLAR TELEVİZYONDAN DERS TAKİP EDİYOR
Evin tek lüks eşyası ise büyük ekran LCD televizyon. Uzaktan eğitim modeliyle yapılan eğitim öğretime, okula devam eden evin 3 çocuğu evlerinde bilgisayar, tablet veya akıllı cep telefonu olmadığı için canlı derslere katılamazken, EBA TV'den dersleri takip etmeye çalışıyor. Çocuklar yerde serili yatakların üzerine uzanıp dersleri ancak bu şekilde izleyebiliyor.
'ODAMIZ OLMASINI ÇOK İSTİYORUM'
Ailenin en büyük çocuğu 14 yaşındaki Ezgi Ezel Yıldız, gözyaşları içinde kendilerine yeni bir ev yapılacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, kardeşleriyle kendilerine ait bir oda olmasını çok istediğini söyledi. 13 yaşındaki Egemen Toprak, 7 yaşındaki Nesrin Defne ve henüz okula gitmeyen 6 yaşındaki Yahya Şakir Yıldız'ın da tek istekleri, yaşanabilir güzel bir evlerinin olması. Yahya Şakir, bir de evlerinin yanına oyuncak kepçe istediğini anlattı.
64 YILDIR BU EVDE YAŞIYOR
Ailenin en büyüğü Şakir Yıldız (80), 1946 yılında inşa ettiği ve yıllardır yaşamını sürdürdüğü evinde şimdi gelini ve torunlarıyla zorlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini anlattı. Ne zaman yağmur yağsa toprak dama çıkarak yığma taşı ile akıntıyı önleme çalıştığını belirten Şakir Yıldız, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle özetledi:
"Ben senelerdir bu evde otururum. Amma velakin artık bu ev bizi korumuyor. Kışın çok soğuk oluyor. Kapıdan pencereden ayaz giriyor. Yatak yorgan ne varsa ıslanıyor. Allah Isparta Belediye Başkanı Şükrü Bey´den razı olsun. Benden büyükse ellerinden öpüyorum, küçükse selamlarımı yolluyorum. Ev yapacağını duyduk çok sevindik. Sağ olsun, var olsun."
'OĞLUM YENİ EV YAPACAKTI OLMADI'
Şakir Yıldız'ın ikinci eşi Aysel Yıldız (56) da "Gördüğünüz gibi çok reziliz. Oradan buradan gelen yardımlarla burada 4 çocukla yaşıyoruz. Allah sizi inandırsın yardım geldikçe ben utanıyorum. Ama ne yapayım başka çaremiz yok. Oğlum 'burada hayvancılık edeyim' dedi, bankadan borç aldı. Ödeyemeyince borçları için Antalya'ya inşaatta çalışmaya gitti. İşleri iyi gitseydi evin arkasına yeni bir ev yaptıracaktı. Olmadı. Bu halimizi gören yardımseverler imdadımıza koştu. Isparta Belediye Başkanı da ev yaptıracağını söyleyince çok sevindik. Allah hepsinden razı olsun çok teşekkür ediyoruz" dedi.
MUHTAR: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM
Köy muhtarı İrfan Altınbaş ise, "Isparta Belediyesi'nin bu konuda harekete geçmesi ve aileye barınacakları bir ev yapımına başlayacak olması bizi sevindirdi. Buradan duyarlı davranan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e şahsım ve köyüm adına teşekkür ediyorum. Muhtarlık olarak biz de işin takipçisi olacağız" diye konuştu.
EV BOŞALTILDI İNŞAATA BAŞLANIYOR
Yıldız ailesinin dramını sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasından öğrenen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen il merkezine 100 kilometre uzakta bulunan köye teknik bir ekip göndererek en kısa sürede bir ev yapılması için talimat verdi. Bunun üzerine köye gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası toprak damlı kerpiç ev boşaltıldı. Yaşlı çift köyde yaşayan diğer çocuklarının yanına yerleşirken, gelinleri de 4 çocuğu ile geçici süre Antalya'da bulunan eşinin yanına taşındı. 3 odalı, geniş antreli, içinde mutfak, banyo ve lavabosu bulunan evin yapımına hemen başlanacağını kaydeden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ailenin sağlıklı bir eve kavuşması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, "İnşallah ev tamamlanınca Mısırlı köyüne giderek aileyi yeni yuvalarında ziyaret edip bir kahvelerini içeceğiz" dedi.
Öte yandan evin kısa sürede tamamlanması ve ailenin bahar aylarında yeni yuvalarına kavuşması planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN
2020-11-05 10:49:32

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