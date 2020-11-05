Isparta’da 53 anne ve anne adayına madde bağımlılığı eğitimi verildi

Isparta’da İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında 53 anne ve anne adayına madde bağımlılığı eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık oluşturma, bilinçlendirme ve annelerin sürdürülen mücadeleye aktif katılımının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda Isparta’da Kovid19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 3 Kasım’da Halk Eğitim Merkezi kursiyer ve öğretmenlerinden oluşan 53 anne ve anne adayına, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından “Narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik madde çeşitleri” konularında eğitimler verildi.

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