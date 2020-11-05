Çifte cinayet duruşmasında sürpriz 2 tanık (2)



SANIK AVUKATI: ZEHRA VE KORHAN'IN YAŞADIĞINA İLİŞKİN İHBARLAR GELİYOR

Isparta'da 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'i öldürdüğü iddiasıyla hakkında 2 kez ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ali Aydıner'in avukatı Gökhan Çetinkaya, DHA'ya açıklama yaptı. İkilinin yaşadığı yönünde şüpheleri olduğunu söyleyen Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Sosyal medya ve diğer kanallardan bize ihbarlar geliyor. Bunun üzerine müvekkilim Ali Aydıner'in yakınları ile araştırıldı. Bir tanık var, bu tanığın bilgisine başvurulması gerektiğine dair bir durum oluştu. Mahkeme bizim bu tanığımızın dinlenmesi gerektiğine hükmetti. Biz tanık dinlendikten sonra dosyanın aydınlığa kavuşacağına inanıyoruz. Ayrıca yine başka bir tanık, sanık Ali Aydıner ve kayıp Korhan Taştekin'in eski eşi Özlem Singeç ile ilgili elinde bir CD olduğu yönünde beyanda bulundu. Bu konuyla ilgili de mahkeme bir araştırma yapma gereği hissetti. Bundan dolayı duruşma ertelendi." DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2020-11-05 17:05:43



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