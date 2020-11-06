Isparta’da Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Ümit İşlek, pandemi sürecinde vatandaşların kente özgü düğün yemeklerinden mahrum kalmaması için farklı bir hizmet başlattı. Isparta’nın meşhur kabune pilavı ve irmik helvasının da olduğu 4 çeşit düğün yemeğini haftada 3 gün sunan İşlek, karantinada olan vatandaşlara da hayırseverler aracılığıyla yemek ulaştırıyor.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bu sene düğünlerde eskiden olduğu gibi yemek servisleri gerçekleştirilemedi. Isparta’da Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Ümit İşlek, kentin düğün yemeklerinden mahrum kalmaması için farklı bir hizmet başlattı. 32 yıllık düğün aşçısı olan Ümit İşlek, kente özgü kabune pilavı ve irmik helvasının da olduğu 4 çeşit düğün yemeğini her hafta 3 gün vatandaşa sunuyor. İşlek, korona virüsten dolayı karantinada olan vatandaşlara da hayırseverler aracılığıyla düğün yemeklerini ulaştırıyor.



“Talep üzerine başladık”

Muhtar Ümit İşlek, pandemi sürecinde vatandaşların düğün yemeklerine bir özlemi oluştuğunu belirterek, kente özgü yemekleri sunmak istediklerini söyledi. Düğün yemeklerine iyi bir talep olduğunu ifade eden İşlek, “Vatandaşlarımızdan ‘Ümit usta ne zaman kabune, helva yapıyorsun’ şeklinde talepler vardı. Bu talebi değerlendirdik ve vatandaşlarımıza hizmet olarak yemek kültürümüzü sunmaya çalışıyoruz” dedi.



“Karantinada olanlara hayırseverler aracılığıyla servis yapıyoruz”

Isparta’daki düğünlerde yemek olarak çorba, kabune pilavı, etli kuru fasulye ve irmik helvası sunulduğunu kaydeden İşlek, "Bunlar bizim artık bir kültürümüz oldu. geliyorlar, hijyen kurallarına uygun olarak paketlediğimiz yemekleri teslime diyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri bu yemekleri sunuyoruz. Pandemi sürecinde evden çıkamayan vatandaşlarımıza hayırseverler aracılığıyla evlerine kadar servis yapıyoruz. Onlara da bu şekilde yardımcı oluyoruz" dedi.

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