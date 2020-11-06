Isparta’da 41’i tarım işçisi toplam 49 kişi yurt karantinasında

Isparta’da Covid19 testi pozitif çıkan 41’i mevsimlik tarım işçisi olmak üzere toplam 49 kişi öğrenci yurdunda karantina altında tutuluyor.

Korona virüs (Covid19) salgını kapsamında testleri pozitif çıkan vatandaşlar evlerinde izole sürecine alınıyor. Ancak ev izole kuralını ihlal ederek sokağa çıkan kişiler, kalan sürelerini geçirmek üzere yurtlara yerleştiriliyor. Bu kapsamda Isparta’da Covid19 testi pozitif çıkan 41 tarım işçisi ve ev karantinasından kaçan 8 kişi şu anda yurtta karantina altında tutuluyor.

Öte yandan, yurt karantinasına geçildiği günden bu yana kentte toplam 103 kişi izolasyon sürecini öğrenci yurdunda geçirdi.

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