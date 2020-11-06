3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilden düştü

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, hareket halindeki otomobilin açılan kapısından düşen 3 yaşındaki çocuk, şans eseri yara almadı. Küçük çocuğun düşme anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İskender Mahallesi'nde bulunan Çayboyu mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilin açılan sağ ön kapısından yola düştü. Yoldan geçen bir başka sürücü aracından inerek, çocuğu ailesine teslim etti. O anlar, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı. Görüntülerde, çocuğun otomobilden düşme anı ve bir başka sürücünün aracından inerek çocuğu yerden kaldırarak ailesine teslim etmesi yer alıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-11-06 18:16:16



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