Yaşları 100 ila 800 arasında değişen asırlık ağaçlarda kstane hasadı başladı Toplanan kestanelerin bir kısmı ağaçların arasında hemen tüketilirken, bir kısmı da satışa sunuluyor.

Isparta’da yaşları 100 ila 800 arasında değişen asırlık kestane ağaçlarında hasat yapılıyor. Toplanan kestanelerin bir kısmı ağaçların arasında hemen tüketilirken, bir kısmı da satışa sunuluyor.

Isparta’nın Yenice Maahallesi'nde yaşları 100 ila 800 arasında değişen asırlık kestane ağaçlarının meyveleri toplanmaya başladı. Tarihe tanıklık eden ağaçlar, uzun yılardan beri vatandaşlara cömertçe meyvelerini sunuyor. Yıl boyunca dikenli kabuklarının içinde yetişen kestaneler Ekim ayı ortalarından Kasım ayı ortalarına kadar yaklaşık bir ay boyunca asırlık ağaçlardan toprağa düşüyor. Vatandaşlar ise doğanın sunduğu kestaneleri topluyorlar. Bahçe sahiplerince toplanan kestanelerin bir kısmı tüketilirken bir kısmı da satılıyor. Büyüklüğü ve fazla şekerli olmamasıyla dikkat çeken kestaneler alıcılarını bekliyor.

Yenice Mahallesi sınırları içerisindeki kestane bahçeleri arasında dolaşırken gökyüzünü görmek neredeyse imkansız. 50 yıldan önce meyve vermeyen, çoğunluğu 500 yaşını geçmiş kestaneler arasında en yaşlı olanı 800 yaşında ve halen meyve veriyor. Yenice Mahallesi sakinleri de asırlardır kendilerine meyve veren kestanelerin her yıl bakımlarını yapıyor.

Asırlık kestane ağaçlarının çoğu tapulu araziler üzerinde bulunsa da hazine arazisinde bulunan kestaneler de var. Bu ağaçların meyveleri ise vatandaşlarca toplanıyor. Sonbaharın bu güneşli günlerini fırsat bilen vatandaşlar ailece asırlık ağaçların altında kestane topluyorlar. Toplanan kestaneler kimi zaman hemen oracıkta yakılan ateş üzerinde pişiriliyor ya da soba üstelerinde pişirilmek üzere götürülüyor.

Vali Ömer Seymenoğlu da beraberinde İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya ve bazı mahalle muhtarlarıyla birlikte asırlık kestane bahçelerini gezerek doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Vali Seymenoğlu yürüyüş sonunda ateşte taze kavrulmuş kestanelerin tadına bakarak vatandaşlarla sohbet etti.

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