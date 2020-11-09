Isparta Adliyesi çalışanları Afrika’da günlük 5 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kuyusu açtırdı

Isparta Adliyesi çalışanları tarafından toplanan yardımlarla, Afrika ülkesi Çad'ın Baguirmi kentinin Umm Kadmoul köyünde günde 5 bin kişinin yararlanabileceği su kuyusu açtırıldı.

Isparta Adliyesi çalışanları, Afrikalı çocukların temiz su ihtiyacını karşılamak için yardım kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda adliye çalışanlarından toplanan yardımlarla Çad'ın Baguirmi kentinin Umm Kadmoul köyünde günlük 5 bin kişinin yararlanabileceği yaklaşık 14 ton kapasiteli su kuyusu açtırıldı. Su kuyusunun açılışına adliye personelleri de katıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türk halkının Afrikalı çocuklara sevgi ve şefkatinin bir göstergesi olarak yöre halkına giyecek ve yiyecek ile gıda yardımı da yapıldığını belirterek, “Personelimiz tarafından ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesine gayret gösteriyoruz. Su kuyusu projemize destek veren herkese teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

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