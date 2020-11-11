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Plakayı Burdur’dan, otomobili Antalya’dan çalan şahıs Isparta’da yakalandı Yakalanan şüphelinin birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi

İHA

Plakayı Burdur’dan, otomobili Antalya’dan çalan şahıs Isparta’da yakalandı Yakalanan şüphelinin birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi

Isparta’da plakasını Burdur’dan, otomobili Antalya’dan çalan şahıs, polisin takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Covid19 tedbirleri kapsamında cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.
Olay 5 Kasım günü saat 10.15 sıralarında Sidre Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede devriye gezen polis ekibi, çalıntı plaka olarak aranan 48 HZ 723 plakalı aracı görmesi üzerine ‘dur’ ikazında bulundu. Ancak ikaza uymayan sürücü kaçmaya çalışırken, emniyet ekipleri de şüpheliyi takibe aldı. Bu sırada şüphelinin gidiş istikametindeki yol araçla kapatıldı. Çalıntı araçla yolu kapatan otomobile çarpan şüpheli kaçmaya devam ederek, Ayazmana Mahallesi’nde bulunan bir meyve bahçesine girip, burada aracı bırakıp kaçtı. Polisin takibi sonucunda kaçan şüpheli, zor kullanılarak yakalandı.
Polisin yaptığı incelemede, şüphelinin kaçarken kullandığı üzerinde 48 HZ 723 plaka levhası takılı aracın asıl plakasının 07 BUF 14 olduğu ve Antalya’dan, araç üzerinde takılı olan 48 HZ 723 sayılı plaka levhasının ise Burdur’dan çalındığı tespit edildi.

Birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlendi
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.G.’nin 29 Ekim’de Vatan Mahallesi'nde meydana gelen araçtan 32 LR 829 plaka levhasının çalınması olayının, 30 Ekim günü Sidre Mahallesi'nden çalınıp Antalya'da terk edilen 15 AZ 050 plakalı aracın çalınması olayının, 30 Ekim’de Antalya Otogar içerisinde park halindeyken çalınıp daha sonra terk edilen 06 HE 0930 plakalı aracın çalınması olayının faili olduğu tespit edildi.
Şüpheli Y.G.’nin Burdur cezaevinden Covid19 tedbirleri kapsamında izinli olarak çıktığı belirlendi. Y.G., 6 Kasım’da mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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