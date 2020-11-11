Tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan şahıs saklandığı çadırda yakalandı

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Isparta’da merkeze bağlı Aliköy köyünde arazi otlatma meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şahıs, jandarma tarafından saklandığı çadırda yakalandı.



Olay, 10 Kasım’da merkeze bağlı Aliköy köyü Aşağıalan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.D. ve H.K. isimli şahıslar arasında arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.K., A.D.’yi bıçakla yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Merkez ilçe jandarma komutanlığı asayiş timleri, kaçan A.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda A.D. yaylada saklandığı çadırda yakalanarak, gözaltına alındı. A.D. bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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