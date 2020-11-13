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Isparta’da Milli Eğitim Müdürlüğü ile EYUDER arasında ‘Eğitimde işbirliği protokolü’ imzalandı

İHA

Isparta’da Milli Eğitim Müdürlüğü ile EYUDER arasında ‘Eğitimde işbirliği protokolü’ imzalandı

Isparta’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında eğitim öğretim çalışmalarına yönelik birçok faaliyete içeren ‘Eğitimde işbirliği protokolü’ imzalandı.
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında okul/kurumlarda seminer, panel, sempozyum, konferans ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, eğitim sorunlarına çözüm üretmek için akademisyenleri ve uygulayıcılarının bir araya getirilmesi ve eğitim bilimlerinde araştırma projeleri gerçekleştirerek, desteklenmesinin sağlanmasına dair iş birliği protokolü imzalandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen protokol imza törenine İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, EYUDER Genel Başkanı Dr. Adem Çilek ile EYUDER Isparta İl Temsilcisi Handan Dikmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Tören, tarafların protokolleri imzalaması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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