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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Gülcü: "Isparta’yı örnek gösteriyoruz"

İHA

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Gülcü: "Isparta’yı örnek gösteriyoruz"

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Gülcü’nün ziyaretine Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve yönetimi de eşlik etti.
Muhtarlar Kanununun günümüz şartlarında yetersiz kaldığını ve yeni bir yasaya ihtiyaç duyduklarını, bu konudaki çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bilgiler veren Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, “İçişleri Bakanımız taleplerimize olumlu yaklaştı ve bu konuyla ilgili bir komisyon kuruldu. Talep ettiğimiz yasayla ilgili olarak illerimizde muhtarlarımızla, dernek başkanlarımızla istişarelerde bulunuyoruz” dedi.
Isparta’ya yabancı olmadıklarını, şehirdeki değişiklikleri, yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getiren Mahmut Gülcü, her geldiklerinde şehrin ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu görmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Kaymakkapı Meydanı düzenlemesi, kapalı ve klimalı duraklardan da övgüyle bahseden Federasyon Başkanı Gülcü, “Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Kent meydanı ortaya çıkmış” görüşlerinde bulundu.
Şehir merkezindeki yatırımların en uç mahallelerde de aynı şekilde uygulanmasının kendilerini memnun ettiğini aktaran Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, “Sizlerin öncülüğünde, derneğimiz ve muhtarlarımız vasıtasıyla en uç mahallelere aynı hizmet kalitesi gitmekte. Hem muhtarlarımızı hem vatandaşlarımızı bu hizmetler memnun etmekte. Bizlere önem ve değer verilmesinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Türkiye’nin dört bir yanına gittiklerini ve gittikleri yerde de Isparta’yı örnek gösterdiklerini anlatan Gülcü, “Gittiğimiz her yerde Isparta Belediye Başkanımız, muhtarlarımıza şu hizmetleri yapmış örnekleri veriyoruz, anlatıyoruz. Bizlere değer vermeniz bize mahallemizde ve etrafımızdaki muhtarlarımıza, diğer illerdeki arkadaşlarımıza anlatırken, bizlerin elini daha güçlü kılıyor. Bundan dolayı muhtarlarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının güzellikleri şehre yaşatabilmek olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Dışardan ara ara şehrimize gelen sizlerin ve vatandaşlarımızın her geldiğinde farklı bir görüntüyle karşılaşması, şehrimizin gelişmiş olduğunu görmeniz bizi son derece memnun ediyor. Bu bizim için son derece önemli” ifadesinde bulundu.
“Misafirlerimizin şehrimizde daha fazla kalmasını sağlamak istiyoruz”
Amaçlarının şehri daha da güzelleştirmek olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Dışardan gelen misafirlerimizin şehrimizde daha fazla kalmasını sağlamak istiyoruz. Bu bizim için turizm, şehrimizin bilinirliği ve ekonomimizin gelişmesi anlamında önemli çalışmalar. Tekrar geldiğinizde Üzüm Pazarında, Damgacı Sokakta, Kirazlıdere’de daha farklı şeyler göreceksiniz. ITKM’miz bitmek üzere orada güzel bir kültür merkezi yapıyoruz. Kültür merkezi bittiğinde de çok farklı şeyler göreceksiniz. Yeni otogarımızı yapıp faaliyete geçireceğiz, eski otogar alanımızda farklı bir alan oluşturacağız. Sürekli şehrimizi geliştirecek, yaşayan vatandaşlarımızın daha konforlu, güzel ve rahat hayat sürmesini sağlayacak altyapılar oluşturacağız. Amacımız budur. Belediyecilik o şehirde yaşayan vatandaşlarımızın severek mutlu şekilde yaşamalarını sağlayabilmektir” dedi.
“Amacımız şehrimizin çok daha güzel ve diğer illere örnek olmasıdır”
Belediye olarak yaptıkları çalışmalarda muhtarların öneminin çok büyük olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “44 mahalle muhtarımızla, her mahallede farklı farklı güzellikler oluşturarak hem mahalle bazında hem de şehrimizin gelişmesi bakımından hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Buradan muhtarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İrtibatlı olmamız, mahallelerindeki eksiklikleri bizlere bildirmeleri bizim için çok önemli. Muhtarlarımızın, mahalle sakinleri tarafından istenen talepleri bizlere iletmesi, bizim de talepleri yerine getirmemiz mutlu ediyor. Aynı zamanda mahalleli de mutlu oluyor. Toplu bir mutlulukla bu işi devam ettirebiliyoruz. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Amacımız şehrimizin çok daha güzel olması, diğer illere örnek olması, yaşanabilirliğinin de yüksek oranda artmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz” görüşlerinde bulundu.
Ziyarette Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e muhtarlara verdiği önem ve şehre yaptığı önemli hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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