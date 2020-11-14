Isparta’da Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina 14 gün daha uzatıldı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina süresi Kovid19 vakalarının devam etmesi üzerine 14 gün daha uzatıldı.

Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyünde Covid19 vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazla olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 31 Ekim’de 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alınmıştı. Aradan geçen süreçte Kovid19 vakaların devam etmesi üzerine Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Kasım tarihine kadar uzatıldı.

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