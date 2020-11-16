Isparta’da 386 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda toplam 386 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulü ürünlerin satışını önlemek amacıyla 10 Kasım’da Yedişehitler Mahallesi’nde tütün satışı yapan bir şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada 1 kilogramlık paketler halinde 335 paket tütün ele geçirilirken, konuyla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan 10 Kasım’da emniyet ekiplerince kent merkezindeki SDÜ uygulama noktasında yapılan kontrollerde bir araç içerisinde kaçak tütün olduğu tespit edildi. Bu kapsamda araçta yapılan aramada her biri 1 kilogram olan 51 paket ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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